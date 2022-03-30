نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والمتانة.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 نتحدث فيما يلي عن أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة مع بيان أهم العوامل للقيادة الآمنة والمريحة والتي تتوفر في السيارة مع توضيح كل مواصفات السيارة، والتي قد حرصت شركتها العالمية المنتجة لها تويوتا على أن تقوم بتزويدها بكل التقنيات الأساسية والتي تجعل السيارة من أقوى الشاحنات العابرة للطرق الوعرة وفيما يأتي من هذه الفقرات نتحدث عن أهم المواصفات التي تتواجد بالسيارة، مع التوضيح للقيمة السعرية الخاصة بالسيارة بالسوق المحلي السعودي.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

المواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة من نوع تويوتا فورتشنر 2022 أهم البيانات التي تتعلق بهذا الطراز الياباني الفريد من الشاحنات القوية والتي من الممكن اقتنائها ومتوفرة في مختلف الأسواق بأكثر من فئة سواء بالأسواق العالمية و المحلية، وفيما يلي المزيد عن المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا فورتشنر 2022، والتي تتمتع بالعديد من المميزات والمواصفات وأهم الخصائص الفريدة والتي نذكر منها ما يلي

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر 2022 من بينها ما نقوم بعرضه فيما يأتي.

محرك تويوتا فورتشنر بالسعة ألفين ونصف سي سي.

قوة المحرك مائة وخمسين حصان.

الجنوط للعجلات بالمقاس سبعة عشر بوصة.

الفتيس المخصص للسيارة من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد ثمانِ سرعات متدرجة.

المقاعد الخاصة بالسيارة متسعة ومريحة.

السيارة من نوع تويتا فورتشنر تصميمها عصري ومميز.

تجهيزات السيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة ممتلكة لعدد من التجهيزات الأساسية لمزيد من أمان القيادة للسيارة التي نذكر منها ما يلي:

الوسائد الهوائية متوفر في السيارة من نوع فورتشنر ويعتبر تواجدها أهم العوامل للأمان في داخل السيارة لمنع تلقي الركاب لأي رضوض أو صدمات.

متواجد في السيارة الفرامل والتي تعمل بالخاصية إي بي إس.

نظام العمل الخاص بالمكابح إلكتروني وفق النظام إي بي دي.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة من الماركة العالمية الشهيرة تويوتا فورتشنر تعتبر من أقوى أنواع الشاحنات المتواجدة بالأسواق المحلية بالمملكة السعودية، والسعر حسب التجهيزات والملحقات بالسيارة تويوتا فورتشنر 2022، وتكلفة شرائها تصل لمائة سبعة وستين ألف ريالا سعوديا.