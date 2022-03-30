نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة لمحدودي الدخل .. سيارات مستعملة اقتصادية بسعر رخيص في المملكة العربية السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص خاصة ذوي الدخل المحدود داخل بعض الدول يبحثون عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية، حيث أصبحت السيارات أحد العوامل الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان للتنقل من مكان لمكان، مما جعل الكثير يفكرون في اقتناء واحدة إلا أن هناك بعض الفئات التي لا يمكنهم شراء سيارات جديدة، مما يجعلهم يلجأون إلى اقتناء واحدة مستعملة بسعر يتناسب مع طبيعة دخلهم، تعرف خلال هذا المقال على أسعار سيارات مستعملة لمحدودي الدخل.

سيارات مستعملة اقتصادية في مصر

يوجد كثير من السيارات التي تتلائم مع محدودي الدخل والتي تتميز بكثير من الأمور، حيث يمكن دفع ثمنها على هيئة أقساط أو دفعات، ومن أبرز تلك السيارات ما يلي وتلك السيارات في جمهورية مصر العربية، ومن الجدير ذكره أننا سنقدم سيارة رخيصة الثمن في المملكة العربية السعودية في نهاية المقال.



فيات ريتمو.

فيات 127.

فيات 128.

سيارة فيات ريتمو

صنعت هذه السيارة عام 1978 وتم تداولها على نطاق واسع داخل الأسواق، ويعد أكثر ما كان يميزها امتلاكها لثلاثة أنواع من محركات الطاقة، بالإضافة إلى سعة المحركات كانت كالتالي “1100, 1300, 1500”.

سيارة فيات 127

سعة المحرك تبلغ 905 سم مكعب وقوة تقدر بـ 48 حصان، اشتهرت تلك السيارة عام 1972 م حيث كانت تمثل السيارة المثالية حينذاك، إلا أنه تم تطويرها لمواكبة العصر الحديث.

سيارة فيات 128

تتوفر بها كافة الإمكانيات المتاحة في الموديل السابق، يكمن الاختلاف في مظهر السيارة الخارجي واللون، كما أنها حازت على جائزة السيارة المثالية عام 1979م.

سيارات محدودي الدخل بالمملكة السعودية

توجد بعض المعارض الخاصة بالسيارات داخل المملكة والتي تقوم بتوفير سيارات لفئه محدود الدخل من خلال الدفع بالتقسيط وذلك من خلال دفع مبلغ شهري فليس على المستهلك سوى اختيار سياره تتلائم مع معدل الدخل وإمكانياته المتاحة، كما يتاح الدفع نقداً حيث يترك الخيار للعميل حسب المتوفر معه ماديا، ومن أشهر السيارات لتلك الفئة ما يلي: