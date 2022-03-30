نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة اليابانية وصلت.. سيارة تويوتا تندرا 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا تندرا بالسعودية يتساءل عنها كل راغبي الاقتناء لتلك الشاحنة الفارهة، والتي سنخص بالذكر كل ما يتعلق بمواصفتها لأساسية والتي تعد واحدة من بين أهم المميزات التي تمتلكها السيرة وتجعلها من بين الشاحنات المؤهلة بشكل كبير للسير على أي طريق وعر أو غير ممهد، كما تتمتع السيارة ببعض الملحقات التي من الممكن أن تكون من أقوى ما يجعل القيادة للسيارة هي الأكثر أمن أثناء التواجد على الطرق وحال القيادة للمركبة مع توفر تجهيزات ممتازة بالسيارة نتابعها بالتفصيل من خلال الآتي، مع بيان أيضا تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا بالسعودية

مواصفات وأسعار السيارة تويوتا تندرا من أكثر البيانات التي تتعلق بهذا الطراز الياباني الفريد الذي من الممكن اقتنائه ويتوفر بأكثر من فئة سواء بالأسواق العالمية و المحلية، وفيما يلي المزيد عن المواصفات الخاصة بالسيارة من نوع تويوتا تندرا، والتي تتمتع بالعديد من المميزات والتي نذكر منها ما يلي

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا تندرا بالسعودية

مواصفات سيارة تويوتا تندرا بالسعودية منها ما نقوم بعرضه فيما يأتي.

محرك تويوتا تندرا بالسعة ألفين ونصف سي سي.

قوة المحرك تصل لنحو مائتي وخمسين حصان.

تمتلك السيارة الجنوط للعجلات الذي يصل لنحو سبعة عشر بوصة.

الفتيس المخصص للسيارة من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد ثمانِ سرعات متدرجة.

السيارة أيضا متوفر فيها العديد من الملحقات للرفاهية بالسيارة مع العديد من أنواع الوسائط.

مميزات تويوتا تندرا بالسعودية

السيارة ممتلكة لعدد من التجهيزات التي نذكر منها ما يلي:

الوسائد الهوائية تتوفر في السيارة، ويعتبر تواجدها من بين أهم العوامل للأمن داخل السيارة ومنع تلقي الركاب للرضوض أو الصدمات.

متواجد بالسيارة الفرامل التي تخضع للخاصية إي بي إس.

نظام العمل للمكابح إلكتروني وفق النظام إي بي دي.

سعر سيارة تويوتا تندرا بالسعودية

السيارة تويوتا تندرا تعتبر من أقوى أنواع الشاحنات المتواجدة بالأسواق المحلية بالمملكة السعودية، والسعر حسب التجهيزات والملحقات بها، والتكلفة لشرائها تصل لنحو مائة سبعة وتسعين ألف ريال سعودي، والسعر عالميا يصل لاثنين وخمسين ألف دولار أمريكي