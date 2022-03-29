سيارة تويوتا بالسعودية مستعملة بسعر يبدأ من 11 ألف ريال

سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية من أكثر أنواع السيارات التي يبحث عنها الكثير لشراءها والاستفادة منها لأن لها مميزات كبرى في الصناعة وقوة تحمل الطريق من حراج مختلفة لسيارات بحالة ممتازة من تويوتا كامري بأسعار تبدأ من 11 ألف ريال سعودي، وتلبي طلبات من يبحث عن طريقة لشراء سيارة للتنقل والذهاب إلى العمل وتكون سيارة متاحة سواء بالكاش أو بالتقسيط، كما يمكن طلب شراء سيارات معينة من خلال المعارض بالتمويل أو قروض شخصية من البنوك، فمن خلال متابعتنا بشكل مستمر ستحصل على سيارة مستعملة بسعر منخفض بموديلات حديثة وحالتها ممتازة بسعر مناسب.

سيارة تويوتا كامري بسعر منخفض موديلات مختلفة

سيارة تويوتا كامري موديل 2007 باللون الأزرق أول استخدام لها عام 2007، ممشى 234.000 كيلو متر، ناقل حركة السيارة اتوماتيك، وسائل الأمان والراحة بالسيارة بجودة عالية من فرامل وسائد هوائية سواء للسائق أو للراكب الأمامي، وأما عن نظام الفرامل مانع الانغلاق مع نظام توزيع لقوة للفرامل، وأما عن نوافذ السيارة فهي كهربائية النوافذ الخلفية والأمامية، كاميرت خلفية للرؤية، كشافات ضباب، إنذار أمان للسيارة.

سعر سيارة تويوتا كامري 2007 مستعملة

السيارة متوفرة بسعر 10.000 ريال سعودي، لتقسيط السيارة بدفع مقدم مبلغ 2000 ريال سعودي، مع دفع كل شهر 1000 ريال سعودي. للتواصل على الأرقام التالية 0591625610.

سيارة تويوتا كامري موديل 2003 مستعملة

سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2003 بمدينة عرعر. ممشى السيارة 300.00 كيلو متر. ناقل الحركة مانويل. السيارة باللون الفضي. الوقود بالسيارة البنزين. للتواصل على رقم 0598461853. مواصفات أخرى السيارة بمرايات كهربائية. السيارة بها مكيف مع فرش داخلي من الجلد. ريموت كنترول مع باور. نوافذ السيارة الامامية والخلفية كهربائية. سعر السيارة 7000 ريال سعودي. تقسيط السيارة بمبلغ 1000 ريال سعودي كل شهر. في حالة التقسيط دفع مقدم بمبلغ 2000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري مستعمل للبيع موديل 2010

سيارة ماركة تويوتا إصدار 2010، ناقل حركة اوتوماتيك، من مدينة الرياض، السيارة باللون الفضي، الوقود البنزين، متوفرة في معرض السعد، مكيف فتحة سقف بنفس لون السيارة، مدخل USB، حساسات خلفية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.