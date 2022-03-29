نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامري يارس راف فور كورولا والنترا مستعمل للبيع بسعر رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة كامري يارس راف فور كورولا والنترا مستعمل للبيع بسعر رخيص، توفرت بالرياض سيارة تويوتا كورولا Xli 2013 نص فل للبيع، محرك 4 سلندرات حجمه 1600 سي سي بقوة 121 حصان، الجير أوتوماتيكي والممشى 213 الف كيلو متر، المحركات والبودي شرط باستثناء دقه على الشاص الامامي الأيمن ورش في الرفرف الأمامي جهة اليسار. تتميز بمقاعد مخمل، مكيف يدوي، جنوط مقاس 15 إنش، إمكانية التحكم عبر الدركسيون، قفل آلي للأبواب وتحكم كهربائي بالنوافذ وغيرها من المواصفات. وصل أعلي سوم إلى 30 ألف ريال.

عروض سيارات تويوتا مستعمل للبيع

تتوفر للبيع بمكة سيارة تويوتا راف فور 2013 فل كامل بنزين بدون دبل، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قوة 176 حصان قير اوتوماتيك و الممشى 270 الف كيلو متر. تتميز بفتحة سقف بانوراما، إمكانية الدخول الذكي والتشغيل بصمة، شاشة وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث، حساسات خلفية، كاميرا خلفية و جنوط مقاس 17 إنش، مكيف اوتوماتيك بتحكم منفصل بين السائق والراكب، تحكم كهربائي بالمقاعد و نظام حماية من السرقة، السياره مشروطه من صدام للصدام وقد وصل أعلي سوم إلى 40 ألف ريال.

تتوفر للبيع بالشرقيه سيارة تويوتا يارس 2012، محرك بنزين 4 سلندرات اقتصادي في استهلاك الوقود حجمه 1300 سي سي بقوة 85 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 142 الف كيلو متر، السيارة لم تتعرض الى حادث ولا رش استخدام شخصي من الوكالة. تتميز بمكيف هواء ثلاجة، وظام صوت بـ 6 سماعات مع منافذ AUX وUSB، عجلة قيادة مزودة بمفاتيح للتحكم بالبلوتوث والهاتف. وصل أعلى سوم إلى 18 ألف ريال.

سيارات للبيع بسعر رخيص

تتوفر للبيع بالرياض سيارة هيونداي النترا مستعمل 2016 بنزين، محرك اقتصادي 4 سلندر حجمه 2000 سي سي بقوة 156 حصان قير اوتوماتيك والممشى 135 الف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، إضاءات ليد و جنوط 16 إنش، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، مقاعد مخمل، شاشة وسطية. قير وماكينة شرط والبودي شد بلد والسيارة بشكل عام حالتها جيدة جداً. وصل أعلي سوم الي 33 ألف ريال.

تتوفر بجيزان سيارة تويوتا كامري ستاندر مستعمل موديل 2016 للبيع، محرك رباعي بحجم 2500 سي سي قوته 178 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 200 ألف كيلو متر، البودي به دقه في الخلف تم تعديلها سمكره مع تغيير الصدامين الأمامي والخلفي. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX، حاجب شمس خلفي، تحكم كهربائي بالمقاعد، التحكم من خلال المقود في الأوامر الصوتية و البلوتوث. وصل أعلي سوم إلى 35 ألف ريال.