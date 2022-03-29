نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 650 ريال فقط أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022..عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات في المقال التالي

أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022، تعد سيارة تويوتا برادو 2022 من بين أنواع السيارات ذات الدفع الرباعي المتاحة في جميع أسواق المملكة العربية السعودية، والتي قد تم إصدارها بشكل رسمي في بداية العام الحالي، لذا اهتمت شركة عبد اللطيف جميل بالكشف عن جميع العروض الأكثر تميز المتاحة من أجل القيام بتقسيط هذا الموديل من سيارات تويوتا برادو، والجدير بالذكر أن الشركة تعتبر من أبرز شركات المتخصصة في تمويل السيارات التي توجد بالمملكة العربية السعودية. أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 قد تم الإعلان من قبل شركة عبد اللطيف جميل عن تقديمها للكثير من العروض المتميزة للغاية المتعلقة بسيارة تويوتا برادو 2022.

على أن يكون بقسط شهري يبلغ حوالي 650 ريال سعودي.

حيث أن يتمكن العميل من القيام بتوثيق عقود التقسيط عن طريق عدة سنوات.

وعلى أن تكون فترة الحد الأقصى لسداد الأقساط نحو 60 شهر.

وعلى أن يتم الحصول على معدل فائدة يبلغ نحو 40% من الثمن الأصلي للسيارة. ما هي مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 تتمكن من التحكم في المقاعد الخاصة بالسيارة بشكل أتوماتيك بنحو 8 اتجاهات متنوعة.

سيارة تويوتا برادو 2022 تتميز بوجود هيكل خارجي قوي ومتين للغاية.

تتميز بوجود هيكل خارجي قوي ومتين للغاية. تستطيع التحمل على السير لمسافات طويلة على الطرق الصعبة والمنحنيات.

سعة محرك السيارة تبلغ نحو 2500 سي سي، كما أن جميع المقاعد الموجودة في السيارة.

تتميز بالراحة لأنها مصنعة من أجود أنواع الجلود.

السيارة مزودة بعزم دوران يبلغ نحو 246 نيوتن لكل متر.

يوجد بها جنوط متوفرة بمقاس يبلغ نحو 18 بوصة، ومحرك السيارة يدعم العمل بحوالي 4 سلندر.

أما بالنسبة لسعة خزان الوقود تبلغ نحو 78 لتر، ويوجد في السيارة زجاج عازل للضوضاء.

يوجد داخل سيارة تويوتا برادو 2022 العديد من وسائل الترفيه والعديد من الكماليات منها وجود مكيف هواء.

العديد من وسائل الترفيه والعديد من الكماليات منها وجود مكيف هواء. متوفر بها منفذ يو أس بي، وأيضاً أي يو اكس، السيارة تعمل من خلال نظام التشغيل الذكي .

الذي يتمكن القائد من التحكم في جميع أبواب السيارة.

السيارة ويوجد بها ناقل حركة أتوماتيك ويعمل بنحو 6 سرعات متنوعة.

تتمكن بكل سهولة التحكم بالمقاعد الأمامية وكذلك الخلفية بالكهرباء. عمر شويل - جدة ب 650 ريال فقط أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022..عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب 650 ريال فقط أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022..عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.