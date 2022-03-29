نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجميح للسيارات رمضان 2022 وكيفية التواصل مع شركة الجميح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجميح للسيارات رمضان 2022 والمقدمة خصيصًا لكافة الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتعد الجميح هي اولى أكبر شركات السيارات داخل المملكة، ودائمًا ما تقوم بتقديم تخفيضاتها وعروضها المتميزة لإرضاء عملائها وجذبهم، كما تتنافس من أجل أعلى نسبة مبيعات، وفي المقال سنعرض بعض من عروضها المقدمة.

عروض الجميح للسيارات رمضان 2022

تقوم شركة الجميح للسيارات بتقديم عروض وتخفيضات رمضانية كل عام، وقامت بالإعلان عن عروضها المقدمة لرمضان 2022 داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها لعملائها داخل كافة فروعها في المملكة، كما تقدم عروض على التقسيط من داخل كافة بنوك لكافة العملاء الراغبين في شراء سياراتهم من الجميح بالتقسيط.

عروض رمضان على GA8 2022

قامت شركة الجميح بتقديم عروضها المميزة على سيارات GA8 2022 كعرض رمضاني عند الشراء لهذا العام، حيث أقدمت على الآتي:

مبلغ 11,280 ريال سعودي يسترد نقديًا كمكافأة على شراء سيارة من هذا الطراز.

أيضًا يتم تقديم عرض بمبلغ 69,990 ريال سعودي بعد دفع الاسترداد.

تقديم ضمان ممتد وغير مقترن بعدد معين من الكيلومترات، لمدة خمس سنوات كاملة.

بالإضافة إلى خدمة مميزة وهي المساعدة على الطريق، وذلك لمدة خمس سنوات أيضًا.

عروض الجميح للسيارات على كاديلاك إسكاليد

أطلقت الجميع أفضل عروضها لرمضان 2020 على سيارات كاديلاك إسكاليد والتي تعد من الأنواع المتميزة، وهذا العرض بالتعاون المشترك بينها وبين السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، ومميزات العرض كالتالي:

البيع التمويلي بالسعر الأصلي بدون مرابحة أي 0% مرابحة.

يتم البيع بدون إضافة أي رسوم إدارية، أي 0% رسوم أيضًا.

دفع 50% من سعر السيارة وقت الشراء، وتسديد باقي المبلغ أي 50% بعد مرور سنتين.

ضمان خمس سنوات ممتد، وذلك دون تحديد للحد الأقصى للكيلو مترات.

يمكنك الاستمتاع بهذا العرض من خلال الرابط cadillac.ar.aljomaihauto.com

كيفية التواصل مع شركة الجميح

حرصًا من شركة الجميع على تقديم أفضل الخدمات لراحة عملائها، قامت بتوفير العديد من طرق التواصل، للإستفسار عن السيارات والعوض داخل معارضها، ويمكنك التواصل معهم من خلال البيانات التالية: