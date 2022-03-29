نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجميح للسيارات رمضان 2022 وكيفية التواصل مع شركة الجميح في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الجميح للسيارات رمضان 2022 والمقدمة خصيصًا لكافة الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتعد الجميح هي اولى أكبر شركات السيارات داخل المملكة، ودائمًا ما تقوم بتقديم تخفيضاتها وعروضها المتميزة لإرضاء عملائها وجذبهم، كما تتنافس من أجل أعلى نسبة مبيعات، وفي المقال سنعرض بعض من عروضها المقدمة.
عروض الجميح للسيارات رمضان 2022
تقوم شركة الجميح للسيارات بتقديم عروض وتخفيضات رمضانية كل عام، وقامت بالإعلان عن عروضها المقدمة لرمضان 2022 داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها لعملائها داخل كافة فروعها في المملكة، كما تقدم عروض على التقسيط من داخل كافة بنوك لكافة العملاء الراغبين في شراء سياراتهم من الجميح بالتقسيط.
عروض رمضان على GA8 2022
قامت شركة الجميح بتقديم عروضها المميزة على سيارات GA8 2022 كعرض رمضاني عند الشراء لهذا العام، حيث أقدمت على الآتي:
- مبلغ 11,280 ريال سعودي يسترد نقديًا كمكافأة على شراء سيارة من هذا الطراز.
- أيضًا يتم تقديم عرض بمبلغ 69,990 ريال سعودي بعد دفع الاسترداد.
- تقديم ضمان ممتد وغير مقترن بعدد معين من الكيلومترات، لمدة خمس سنوات كاملة.
- بالإضافة إلى خدمة مميزة وهي المساعدة على الطريق، وذلك لمدة خمس سنوات أيضًا.
عروض الجميح للسيارات على كاديلاك إسكاليد
أطلقت الجميع أفضل عروضها لرمضان 2020 على سيارات كاديلاك إسكاليد والتي تعد من الأنواع المتميزة، وهذا العرض بالتعاون المشترك بينها وبين السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، ومميزات العرض كالتالي:
- البيع التمويلي بالسعر الأصلي بدون مرابحة أي 0% مرابحة.
- يتم البيع بدون إضافة أي رسوم إدارية، أي 0% رسوم أيضًا.
- دفع 50% من سعر السيارة وقت الشراء، وتسديد باقي المبلغ أي 50% بعد مرور سنتين.
- ضمان خمس سنوات ممتد، وذلك دون تحديد للحد الأقصى للكيلو مترات.
- يمكنك الاستمتاع بهذا العرض من خلال الرابط cadillac.ar.aljomaihauto.com
كيفية التواصل مع شركة الجميح
حرصًا من شركة الجميع على تقديم أفضل الخدمات لراحة عملائها، قامت بتوفير العديد من طرق التواصل، للإستفسار عن السيارات والعوض داخل معارضها، ويمكنك التواصل معهم من خلال البيانات التالية:
- التواصل من خلال تطبيق الواتس اب من خلال الرابط api.whatsapp.com.
- التواصل من خلال الأرقام الأتية:
- لسيارات كاديلاك قم بالاتصال على: 8002442000.
- ولسيارات جي إم سي اتصل على: 8007525252.
- ولسيارات شفروليه اتصل على: 8007525252.
- للاستفسار عن سيارات جي أيه سي تواصل على رقم: 8007525252.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الجميح للسيارات رمضان 2022 وكيفية التواصل مع شركة الجميح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.