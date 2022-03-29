نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات في المقال التالي

عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، يوجد الكثير من الشركات السعودية المتخصصة في تقسيط وتمويل سيارة كيا 2022 التي من الممكن الحصول عليها بكل سهولة دون الدفع كاش، من خلال أنظمة التقسيط المتنوعة على مدار 60 شهر، ويتم تحديد قيمة الدفعة الأولى للسيارة والدفعة الأخيرة الخاصة بامتلاك السيارة، وعلى أن تكون قيمة القسط الشهري تحتسب بعد القيام بإضافة القيمة الضريبة المضافة للسيارة وللتعرف على أفضل عروض وأنظمة التقسيط التي يتم تقديمها للسيارة بموديلات متنوعة. عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 السيارة تبلغ تكلفتها 140.528 ريال سعودي، ويتم الحصول على ذلك الإصدار .

يتم تقسيطه الشهري بنحو 2.600 ريال سعودي لمدة قد تصل نحو 60 شهر.

يبلغ سعر الدفعة الأولى للتقسيط بنحو 14.053 ريال وقد تصل تكلفة الدفعة الأخيرة حوالي 42.159 ريال سعودي.

ويوجد العديد من المعارض والشركات الأخرى التي تقوم بتقسيط السيارة.

أما بالنسبة لمتوسط سعر بيع ذلك السيارة بالمملكة العربية السعودية بنحو 171.520 ريال سعودي.

ويتم تطابق نظام التقسيط الممتد يصل نحو خمس سنوات بحد أقصى على دفعات شهرية تقدر بنحو 3.181 ريال سعودي.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى للسيارة بالأقساط نحو 17.152 ألف ريال سعودي.

مع القيام بتحديد الدفعة الأخيرة من سداد السيارة والتي تبلغ قيمتها نحو 51.456 ألف ريال سعودي.

يتم عرض ذلك السيارة بسعر الكاش بتكلفة عالية تكلفة عند المقارنة الإصدارات السابقة.

حيث أن يصل سعرها يبلغ نحو 195.670 ألف ريال سعودي.

ويتم سداد السيارة لأطول فترة سداد تصل نحو خمس سنوات وعلى أن يتم دفع نحو 3.629 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة كيا k8 2022 حرصت شركة كيا أن تطور من الإصدار الجديد للسيارة وامتلاكها الكثير من المواصفات.

يوجد بالسيارة شاشة ترفيهية أمامية بمقاس يبلغ نحو 12.3 بوصة، وبها نظام خاص للتحكم بالمقاعد بالكهرباء.

ويوجد بالسيارة محرك قوي للغاية متكون من 6 اسطوانات وذات سعة تبلغ نحو 3.5 لتر.

يوجد بالسيارة إضاءة خلفية تعمل بتقنية الليد لتعمل أثناء الليل وخلال الضباب.

مزودة بعجلات متينة بمقاس 19 إنش، والمقود الخاص بالسيارة هو المسؤول الرئيسي للتحكم بجميع الأنظمة الداخلية الموجودة بالسيارة.

متوفر بها أنظمة الأمان قوية تقوم بحماية سيارة كيا 2022 من التعرض للسرقة.

تدعم العمل بتقنية المراقبة لحالة الإطارات خلال الحركة. عمر شويل - جدة أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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