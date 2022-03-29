اسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من السيارات المهمة والتي تتوفر بكل الأسواق على المستويين المحلي والعالمي فيما يخص أسواق السيارات، وتلك الشاحنة تتمتع ببعض الخصائص والمواصفات المتفردة والتي تمنحها قوة الأداء على مختلف الطرق، ومن خلال الآتي من تلك السطور القادمة نتحدث بمزيد من التفصيل على أهم المعلومات فيما يخص سعر الشراء للسيارة والتي تعتبر متعددة الاستخدام من النوع إس يو في، وفيما يلي المزيد عن السعر الخاص بشاحنة كيا سبورتاج 2022 وذلك بالأسواق لمحلية بالمملكة السعودية.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تلك السيارة من النوع الرياضي المشهور ولها مظهرها المتميز والمتسم بالعصرية ومن ناحية أخرى متوافقة مع المظهر الكلاسيكي المتميز من حيث قوة الأداء حتى على الطرق الصعبة والوعرة، ومن خلال الاستعانة بكل ما يتواجد بها من ملحقات تكون القيادة على كل الطرق الصعبة أكثر راحة وأمان، حيث يتواجد بها تجهيزات تعمل بمثابة معززات لأمن قيادة السيارة ومدة انسيابية حركتها على مختلف الطرق.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تمتلك الوصف المعلن عنه في تلك النقاط الآتي ذكرها:

السيارة تمتلك طول يصل لنحو ثلاثة وثمانين بوصة.

السعة لمحرك السيارة واحد ونصف لتر.

كيا سبورتاج تصميمها عضلي بطراز أمريكي مميز يتسم بالقوة.

المقاعد مريحة وتمت تغطيتها بخام المطاط.

متوفر بالسيارة الفرامل من النوع المانع للانغلاق وتعمل بخاصية إي بي إس، وكذلك تخضع للخاصية إي بي دي لتوزيع الفرامل إلكترونيا.

السيارة تمتلك الجنوط بالمقاس خمسة عشر بوصة.

متوفر فيها المكيف حيث يعمل أوتوماتيكيا بالريموت.

متواجد الواي فاي، والبلوتوث وسماعات توزيع صوتي بمستوى جيد ويعمل بالخاصية الدولبي.

متواجد أيضا بعض من الوسائط المتعددة مثل شاشة العرض بمقاس ستة ونصف بوصة، والراديو المدمج.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من النوع كيا سبورتاج تتوفر بالسوق السعودي بفئات عديدة أهمها الفئة الأولى والسعر لها يبدأ من ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، والسعر من سيارة كيا سبورتاج لفئتها الثانية يصل للقيمة المالية مائة وخمسة ألف ريال سعودي بينما التكلفة الشرائية للسيارة لفئتها الثالثة مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال