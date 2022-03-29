نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش الياباني.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو هي ما سنتعرض له بمزيد من الاستفاضة من خلال ما يلي في سطورنا المقبلة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات الخاصة بكل مواصفات السيارة ومراجعة كاملة نعرضها عبر هذا التقرير مع بيان التكلفة الشرائية للسيارة بالسوق المحلي، حيث أن السيارة متوفرة بالأسواق المحلية بأكثر من فئة، وكل فئة تمتلك ملحقاتها وتجهيزاتها الخاصة وعلى أساسها من الممكن أن يتحدد السعر.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر والمواصفات لتلك السيارة من أهم ما يتم البحث عنه خلال تلك الفترة حيث تعتبر السيارة من السيارات ذات الاستعمال المتعدد وتتسم بتصميمها الأروع سواء من الداخل و الخارج فضلا عن المواصفات القادمة:

مواصفات السيارة تويوتا ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات الشاحنة ميتسوبيشي باجيرو نطرحها بالآتي من تلك النقاط المقبلة:

السيارة المحرك لها تصل سعته لثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

العزم لدوران المحرك يصل لنحو ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي ومقسم لعدد خمس سرعات.

متواجد خمسة من المقاعد المريحة والمغطاة بخام المطاط.

المقصورة الداخلية مميزة جدا وواسعة ومريحة بمقاعدها الخمسة وتصميمها عصري.

متوفر في السيارة القفل المركزي، مع توفر الكاميرا والمصممة لتصوير المحيط من الخلف للسيارة.

السيارة تمتلك قوة هائلة للسحب.

أفضل التجهيزات في سيارة ميتسوبيشي باجيرو

من أهم التجهيزات في السيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو ما يلي:

متوفر بها الهوائية الواقية من أي صدمات، وهذا ما يوفر للركاب الحماية الكاملة.

يتواجد في سيارة ميتسوبيشي باجيرو الجنوط بالمقاس الذي يصل لسبعة عشر بوصة ومصنوع من الألومنيوم.

العجلات للسيارة تتمتع بالقدرة على الثبات العالي على أي طرق مهما بلغت درجة وعورته.

الفرامل تعمل وفق نظام إي بي إس وتوزيعها إلكترونيا من خلال النظام إي بي دي.

السيارة تمتلك الهيكل الصلب، وهو ما يؤهلها للعبور الآمن على الطرق الغير ممهدة.

أسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو

كما سبق وأن أشرنا فإن تكلفة الشراء لأي شاحنة تعتمد على الملحقات التي تتوفر بالسيارة حيث بلغ سعرها بالسوق السعودي ثلاثمئة ألف ريال وبالسوق المصري حوالي مليون ومائة ألف جنيه مصري.