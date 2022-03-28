نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣ وسعر سيارة الـSUV في الأسواق العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣ ، من المعروف أن سيارة كيا من السيارات التي لا تقدم أبداً بالإضافة إلى أنها تتميز بالمتانة مع العصرية التي تواكب بها العصر. حيث أن سيارة كيا الجديدة تنتمي إلى فئة الـ SUV أي أنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تمت إعادة تصميمها بالكامل لأول مرة في تاريخها. وبذلك تنضم السيارة الجديدة إلى أسطول سيارات الدفع الرباعي عبر الشركات الكبيرة وهي بذلك ستصبح منافس قوي لسيارات الـSUV ،حتى نسخة السيارة (الموديل القديم كيا سبورتاج 2022) من جيلها السابق 2022، كما أنها منافسة أيضاً في سعرها وهذا ما سنعرفه في المقالة وللمزيد من المعلومات زوار موقع ثقفني تابعونا.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣

Kia Sportage 2023 ستبدأ الشركة بداية من النصف الثاني من العام الجاري 2022. وذلك عندما طرحت الشركة الطراز الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2023 هايبرد في شكلها الجديد. وستنزل في الأسواق العالمية والمصرية. حيث يأتي هذا بالتزامن مع زيادة معدل البحث على محركات البحث. عن سعر كيا سبورتاج 2023 في الأسواق العربية. بالإضافة إلى مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣. وقد أعلنت شركة كيا بشكل رسمي عن الطراز الجديد عبر الموقع الرسمي مع بعض المواصفات الأساسية للسيارة. التي كما أخبرناكم من قبل أنه من المقرر أن تنزل في النصف الثاني من 2022. كما أن سيارة كيا 2023 متنافس سيارة هيونداي توسان الجديدة.

جدير بالذكر أن Kia sportage النسخة التي توجد في أمريكا بحجم أطول بشكل قليل من نسختها في السوق الأوروبي. بالإضافة إلى أنها أطول بـ7.1 إنش بنسخة تقريبية من النسخة القديمة. كما أن زيادة حجم السيارة كانت منفعة لاتساع المقصورة الداخلية لكي تصبح أكبر من النسخة القديمة. وبالنسبة لركاب المقاعد الخلفية فسيتأثروا بشكل مباشر عليهم. جدير بالذكر أن مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣ أنه يمكن أن نطلبها مع نظام بلج إن هايبرد. هذا بجانب تعزيزات السيارة الداخلية التي تختص بأنظمة الحماية ووسائل الرفاهية التي تقدم حسب الفئة المختارة من سيارة كيا 2023.

كيا 2023 ومحركاتها

في تلك الفقرة سنطلعكم على صفات محرك سيارة Kia sportage فتابعونا :

محرك السيارة من نوع : GDI.

المحرك سعة 2.5 لتر.

كما أن المحرك بأربع أسطوانات.

كذلك يولد المحرك قوة 187 حصان.

كما يتصل المحرك بـ قير أوتوماتيكي 8 سرعات. بالتوازي مع دفع أمامي. بالإضافة لأنه اختياري بالدفع الكلي للعجلات AWD .

تعتمد مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣ على محرك بنزين محرك تربو

سعة محرك سيارة Kia sportage هو 1,6 لتر.

هو 1,6 لتر. كذلك السيارة تعتمد على محرك كهرباء.

كما أن المحرك بقوة 226 حصان ما يعادل 229 حصان أوروبي PS.

سيارة Kia sportage

سيتم تحديث قائمة الألوان عند نزول سيارة Kia sportage بشكل رسمي.

لون الـ Gray Metallic في مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣

اللون الـ Blue Metallic

لم يتم التصريح عن الألوان الرسمية لسيارة كيا 2023 في موديلها الجديد.

سعر كيا سبورتاج 2023

في تلك الفقرة سنطلعكم على أسعار كيا سبورتاج الجديدة في أمريكا وما يعادلها بالريال السعودي :

موديل 2023 LX مع دفع FWD. يبدأ من 25,990 دولار وبالريال السعودي 97,462. وكذلك نفس الموديل بدفع AWD يبدأ من 27,790 دولار وبالريال السعودي 104,212.

موديل EX مع دفع FWD. يبدأ من 27,990 دولار وبالريال السعودي 104,962. كما أن نفس الموديل بدفع كلي يبدأ من 29,790 دولار أي 111,712. سيارة Kia sportage موديل X-Line التي تعتمد على الدفع الكلي للعجلات.يبدأ من 30,790 دولار وبالريال السعودي 115,462.

موديل SX 2023 مع دفع أمامي.يبدأ من 31,490 دولار وبالريال السعودي 118,087. كذلك نفس الموديل بدفع كلي يبدأ من 33,290 دولار وبالريال السعودي 124,837.

موديل SX-Prestige مع دفع أمامي.يبدأ من 33,490 دولار وبالريال السعودي125,587. كما أنه نفس الموديل مع دفع كلي للعجلات يبدأ من 35,290 دولار وبالريال السعودي 132,337.

موديل X-Pro الجديدة مع الدفع الكلي AWD يبدأ من 34,990 دولار وبالريال السعودي 131,212.

سيارة Kia sportage موديل X-Pro Prestige جديدة مع دفع كلي يبدأ من 36,790 دولار وبالريال السعودي 137,962.

وفي نهاية مقالتنا عن مواصفات سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٣ و سيارة Kia sportage نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم.