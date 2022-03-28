أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 بجميع فئاتها بمواصفات ومميزات خياليه

عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 بجميع فئاتها بمواصفات ومميزات خياليه، أهم العروض القوية الخاصة بتقسيط سيارة كيا 2022 من أهم ما يتم البحث عليه من قبل العديد من المواطنين، حيث أن تعتبر ماركة كيا من أهم الشركات الخاصة بمجال صناعة السيارات، كما أنها تمكنت من طرح الإصدار الجديد لموديل 2022 الجديد، كما أن السيارة تحتا مكانة عالية جداً في مناطق وأرجاء المملكة العربية السعودية، نظراً لأن السيارة متوفرة بمحرك قوي للغاية مختلف عن باقي الإصدارات الأخرى، وسوف نتعرف اليوم على أهم عروض التقسيط لسيارة كيا 8 2022.

عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 بجميع فئاتها

يتم تقسيط سيارة كيا 2022 lx k8 على مدار خمس سنوات، على أن يقوم العميل بدفع قسط يبلغ حوالي 2.624 ريال سعودي.

على مدار خمس سنوات، على أن يقوم العميل بدفع قسط يبلغ حوالي 2.624 ريال سعودي. وعلى أن تبلغ قيمة الدفعة الأولى التي يقوم العميل بسدادها 14.151 ريال سعودي.

ويبلغ سعر شراء السيارة بالسوق السعودي نحو 141.508 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر السيارة للفئة الثانية يبد القسط من 3.204 ريال سعودي.

يبد القسط من 3.204 ريال سعودي. على أن تصل قيمة الدفعة الأولى للسيارة نحو 17.279 ريال سعودي.

وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة نحو 51.837 ريال سعودي.

ويتم سداد الأقساط الشهرية لمدة قد تصل نحو 60 شهر، ويتم شراء السيارة بسعر 172.788 ريال سعودي.

أهم مواصفات سيارة كيا 2022