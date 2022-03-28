نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 بجميع فئاتها بمواصفات ومميزات خياليه في المقال التالي
عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 بجميع فئاتها بمواصفات ومميزات خياليه، أهم العروض القوية الخاصة بتقسيط سيارة كيا 2022 من أهم ما يتم البحث عليه من قبل العديد من المواطنين، حيث أن تعتبر ماركة كيا من أهم الشركات الخاصة بمجال صناعة السيارات، كما أنها تمكنت من طرح الإصدار الجديد لموديل 2022 الجديد، كما أن السيارة تحتا مكانة عالية جداً في مناطق وأرجاء المملكة العربية السعودية، نظراً لأن السيارة متوفرة بمحرك قوي للغاية مختلف عن باقي الإصدارات الأخرى، وسوف نتعرف اليوم على أهم عروض التقسيط لسيارة كيا 8 2022.
عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 بجميع فئاتها
- يتم تقسيط سيارة كيا 2022 lx k8 على مدار خمس سنوات، على أن يقوم العميل بدفع قسط يبلغ حوالي 2.624 ريال سعودي.
- وعلى أن تبلغ قيمة الدفعة الأولى التي يقوم العميل بسدادها 14.151 ريال سعودي.
- ويبلغ سعر شراء السيارة بالسوق السعودي نحو 141.508 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لسعر السيارة للفئة الثانية يبد القسط من 3.204 ريال سعودي.
- على أن تصل قيمة الدفعة الأولى للسيارة نحو 17.279 ريال سعودي.
- وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة نحو 51.837 ريال سعودي.
- ويتم سداد الأقساط الشهرية لمدة قد تصل نحو 60 شهر، ويتم شراء السيارة بسعر 172.788 ريال سعودي.
أهم مواصفات سيارة كيا 2022
- جاءت السيارة بتصميم داخلي أنيق ويوجد بها شاشة خاصة بعرض منحنيات جديدة.
- تمكنت السيارة من أن تحصل على تعليق بمعدل المقارنة بكادينزا يعمل على تحسين الثبات والقيام بخفض معدل الضوضاء.
- من مميزات المقصورة الداخلية الدعم الذكي الخاص بمقعد السائق، والتي يتم بتفعيلها عند القيام بتشغيل الوضعية الرياضية.
- أو تتم بطريقة أتوماتيك بحالة تجاوز سرعة تصل 130 كلم لكل ساعة، من أجل توفير الدعم الإضافي لجوانب الظهر.
- المقاعد الموجودة بسيارة كيا K8 2022 مصنعة من الجلد بأنظمة التدفئة والتبريد، ومع وجود شاشة ترفيه بمقاس نحو 12.3 بوصة.
- يوجد بها تقنية خاصة بتشغيل أجهزة أبل كار وأجهزة الاندرويد أوتو.
- يتم التحكم بالسيارة بأنظمة داخلية عن طريق المقود، كما أن يوجد بها نظام صوتي مكون نحو 14 مكبر للصوت.
- السيارة تأتي بمحرك قوي ذات سعة تبلغ نحو 3.5 لتر وبسعة 6 سلندر للبنزين بقوة تصل نحو 296 حصان.
- كما أنها ذات عزم دوران بسعة 16 نيوتن متر وتصل حتى 359 نيوتن لكل متر، مع توفير نظام الدفع الكلي للسيارة.
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