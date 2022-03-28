نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هوندا اكورد في السعودية الجديدة كليًا متعة القيادة الحقيقة Honda Accord في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هوندا اكورد ،Honda Accord والتي تنتجها شركة هوندا الرائدة في صناعة السيارات، وهي سيارة سيدان رياضية متوسطة الحجم أُنشأ أول خط أنتاج لـ أكورد عام 1976م في اليابان وأنتشر بيع أكورد بشكل كبير وتم توزيع الاف النسخ منها في جميع أرجاء العالم، وقد حقت نجاحات عظيمة بالولايات المتحدة والصين إلى أن أصبحت من أكثر سيارات العالم التي يعتمد عليها والجديرة بالثقة من قِبل مُستهلكيها، ذاع صيت Accord في الشرق الأوسط ودول الخليج خاصة في المملكة السعودية، ومن هذا الصدد سنعرض سعر هوندا أكورد الجديدة 2022 ومواصفاتها في السعودية.

سعر ومواصفات هوندا اكورد (أعلى فئة)

أولاً محرك Accord 2022

يأتي محرك السيارة بسعة 2000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك، عدد السلندر 4، وقوة المحرك 247 حصان مع قوة عزم الدوران 370 نيوتن/ متر وتأتي سعة الشنطة الخلفية 473 لتر.

ثانيًا أبعاد هوندا أكورد 2022

يصل طول السيارة إلى 4890 ملم وعرضها 1860 ملم بينما ارتفاع السيارة فـ يصل إلى 1450 ملم وقواعد العجلات 2830 ملم.

تجهيزات الأمان والحماية لأكورد

تحتوي السيارة على العديد من الوسائل والتجهيزات التي تحمي السائق والراكب ضد أخطار الطريق كـ نظام ABS مانع انزلاق الفرامل، ونظام الحماية ضد السرقات بوجود انذار قوي، مع ميزة قفل الباب بشكل تلقائي ووسائد هوائية وكاشف للصدمات.

التجهيزات داخل مقصور أكورد 2022

يوجد قفل مركزي وفتحة سقف تعمل بالكهرباء مع إمكانية تبريد وتسخين المقاعد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية لتوسيع تخزين الأمتعة، بالإضافة إلى مسند للذراف في وسط وأمام السيارة، المقود من الجلد يعمل بالكهرباء، مكيف أوتوماتيك مع فتحات خلفية علاوة على إمكانية ضبط المقاعد بشكل أوتوماتيك.

التتجهيزات الترفيهية داخل مقصورة اكورد 2022

تحتوي هوندا أكورد الجديدة على عدة وسائل ترفيهية كمكيف يعمل أوتوماتيك مع ميزة الدخول بدون مفتاح، وزرد بدأ التشغيل، مع شاشة عرض وسائط تعمل باللمس.

سعر هوندا أكورد في السعودية

تختلف أسعار فئات هوندا أكورد في السعودية بـ اختلاف مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر هوندا أكورد 2022 1.5T LX Sport في السعودية بـ 121.785 ريال سعودي. سعر هوندا أكورد 2022 1.5T EX بـ 127.535 ريال سعودي. سعر هوندا أكورد 2022 1.5T EXL بـ 139.035 ريال سعودي. سعر هوندا أكورد 2022 2.0T Sport بـ 152.835 ريال سعودي.

صور هوندا أكورد الجديدة 2022