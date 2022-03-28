أرخص أنواع السيارات الحديثة  ٢٠٢٢ في السعودية بمواصفات ومميزات رائعه جدا

أرخص أنواع السيارات الحديثة ٢٠٢٢، يجب أن نشير أن هناك العديد من الشباب من جميع الفئات العمرية يبحثون بصورة كبيرة عن كافة الأنواع الخاصة بالسيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية وبالطبع تتنوع كافة أنواع السيارات من حيث الشكل الخاص بها والمميزات والشكل أيضا وبالطبع الفئة السعودية كما يجب الإشارة أن سوق السيارات في السعودية يعتبر من أكثر الأسواق التي تقدم العديد من السيارات الحديثة وأيضا تعتبر من الأسواق الأكثر زحماً، كما أنه يجب الإشارة أن هناك سيارات رخيصة أيضاً في السعودية لعام ٢٠٢٢ .

أرخص أنواع السيارات الحديثة ٢٠٢٢

تعتبر من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها لذلك سوف نطرح عليكم كافة التفاصيل التي تخص الأسعار في السعودية.

سيارة هيونداي جراند 2022 بالسعودية

حيث أنه يعتبر البحث عن أرخص السيارات التي يمكنك الحصول عليها لا يتوقف حيث أنه من أرخص السيارات الموجودة في السعودية .

. هي سيارة هيونداي جراند التي تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات.

كما أن السعة الخاصة بها تصل إلى ١٢٠٠ سي سي.

كما أن هذه سيارة هيونداي جراند تعمل بسرعة تصل إلى ١٥٥ كيلو متر في الساعة وأكثر من ١٠٠ كليو في ١٥ ثانية.

حيث أنه تتواجد هذه السيارة في الوقت الحالي في جميع الأسواق في السعودية

يبدأ سعر سيارة هيونداي جراند من ٥٤ ألف ريال.

وبالطبع تتنافس مع كلا من فورد فيجو وكيا بيكانتو، وميتسوبيشي ميراج.

تحتوي على مرايا بلون السيارة، وقفل مركزي وتحتوي أيضاً على مقبس أمامي، كما تحتوي على نظام الفرامل المانع والذي يعتبر من أهم وسائل الأمان.

سيارة هوندا سيتي 2022 في السعودية