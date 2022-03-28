نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض الجميح رمضان 2022 للسيارات وطرق التواصل مع شركة الجميح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض الجميح رمضان 2022 تعتبر من أفضل العروض التي تقدمها شركة الجميح طوال السنة بالمملكة السعودية، حيث تتنوع السيارات التي تقدمها الشركة، فهي توفر عدة أنظمة مختلفة للسداد حتى تيسر على كافة عملائها اقتناء السيارات المختلفة، كلًا على حسب امكانياته مقدمه لهم أفضل التخفيضات باقل أسعار.

أقوى عروض الجميح رمضان 2022

ولقد كان لشهر رمضان الكريم عام 2022 ميلادي 1443 هجري، النصيب الأكبر من التخفيضات والتنزيلات التي قدمتها الشركة العملاقة جميح ابتهاجًا بقدوم هذا الشهر الفضيل وتيسيرًا منهم على أبناء المملكة العربية السعودية حين اقتناء سياراتهم الخاصة.

عرض الجميح للسيارات يوكون 2022

إذ خصت الشركة هذه السيارة بتخفيض مميز لعملاء الشركة فوفرت لهم عروض مميزة فيما يلي ذكر لها:

لا يوجد أرباح أو فوائد على هذه السيارة.

يتم دفع 50 في المئة من اجمالي المبلغ كمقدمة عند استلام السيارة.

وال 50 في المتبقية يتم سددهم بعد عامين.

كما يمكن اقتناء السيارة عن طريق برنامج تمويلي يتناسب مع فئات أكثر تنوعًا من العملاء.

البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر)

قدم البرنامج التمويلي لمدة خمس سنوات كعرض مميز لسيارات يوكون 2022 ويشمل على الآتي:

لا يوجد مبلغ مقدم للسيارة.

يتم تسديد 1 في المية رسوم ادارية.

يوجد أرباح أو فوائد على السيارة تقدر بحوالي 2،49.

أخيرًا 40 في المية أخر دفعة تسدد.

هذا العرض مخصص لأبناء الشعب السعودي.

لا بد من موافقة المواطن السعودي الفرنسي في حالة التمويل التأجيري.

يوجد ضمانان على السيارة الاول ضمان لمدة ثلاثة أعوام أو يمكنك اختيار ضمان لمدة 100 ألف كيلو أو ضمان ممتد لعامين.

عروض رمضان على GA6 2022

عرضت شركة الجميح سيارة GA6 2022 في هذا الوقت بأسعار مميزة فيما يلى عرض لها:

11,280 ريال سعودي وياتي كنوع استرداد نقدي.

69,990 ريال سعودي ، ويتم الحصول عليه بعد الاسترداد.

ضمان مفتوح غير محدد بعدد كيلو مترات لمدة 5 سنوات.

ضمان مخصص لمساعدتك على الطرق لمدة 5 سنوات.

طرق التواصل مع شركة الجميح

حيث وفرت الشركة مجموعة من طرق التواصل المختلفة التي تناسب مختلف الأفراد حيث يمكن التواصل عن طريق أرقام التليفونات أو عن طريق تطبيق الواتساب أو عن طريق الوصول عبر الرابط الإلكتروني.