نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الجديد… سيارة تويوتا هايلوكس 2023 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في بعض الدول في المقال التالي

سيارة تويوتا هايلوكس 2023 مميزاتها، واحدة من أهم أنواع السيارات ألبيك أب، ومتداولة بدرجة كبيرة في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية، وقد تم طرح السيارة عن طريق الوكيل الرسمي لها بالمملكة العربية السعودية من خلال مجموعة عبد اللطيف جميل، حيث أنها السيارات القوية للغاية، ويتم الاعتماد عليها فهي واحدة من أبرز الشاحنات ألبيك أب المتوفرة بالمملكة والموثوق بها كما أنها عملية للغاية. سيارة تويوتا هايلوكس 2023 مميزاتها مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس 2023 تتميز سيارة تويوتا هايلوكس 2023 باحتوائها على محرك من النوع الديزل رباعي الأسطوانات وقد تصل سرعة السيارة نحو 8.2 لتر.

باحتوائها على محرك من النوع الديزل رباعي الأسطوانات وقد تصل سرعة السيارة نحو 8.2 لتر. السيارة تتميز بوجود محرك أتوماتيك مع وجود شرعات تعمل عن طريق نظام الدفع للعجلات الحلفية وهذه للفئة الاقتصادية من السيارة.

أما بالنسبة للفئات أعلى كفاءة تدعم العمل بنظام الدفع الرباعي مع وجود قفل تفاصيلي.

السيارة تتميز بشاحنة توربيني رائع قوته تصل نحو 201 حصان، ويبلغ نحو 500 نيوتن لكل متر لعزم الدوران.

التصميم الخارجي للسيارة يأتي بشكل مميز وملفت للانتباه بعالم السيارات حيث أن الواجهة الأمامية للسيارة

يوجد بها شبكة كبيرة مزينة بحرف سيارة تويوتا.

يوجد بها مصابيح أمامية جذابة ومتوفر كشافات ضبابية ووجود فرامل مانعة للانغلاق

ونعمل مع نظام الضغط المنخفض مع وجود فرامل أسطوانية بالمحور الخلفي. مميزات سيارة تويوتا هايلوكس 2023 يوجد للسيارة ثلاث ألوان وهم اللون الأبيض واللون الأحمر واللون الأسود، حجم العجلات قد يصل نحو 17 بوصة وذات لون أسود.

حجم العجلات يبلغ نحو 18 بوصة ومتوفر بها العديد من الألوان الأكثر جاذبية ومتنوعة على الأبواب الجانبية.

الدواسات الموجودة بداخل السيارة مصنعة من مادة الألومنيوم مع وجود مقاعد رياضية ومساند خاصة للرأس.

يوجد بها كابينة مزدوجة ومتوفر بها نحو خمس مقاعد وتم تصنيعهم من أجود أنواع الجلد الغزال.

متوفر بهت شاشة ملونة تعمل باللمس وذات حجم يصل نحو 8 بوصة. سعر سيارة تويوتا هايلوكس 2023 قد يصل سعر السيارة بالأسواق العالمية نحو 157.27 ألف دولار أمريكي، فيما يعادل 838.101 ألف ريال سعودي.

أما الفئة العالية من السيارة فيبلغ سعرها نحو 182.6,39 ألف دولار، فيما يقابل نحو 107,848 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة الوحش الجديد... سيارة تويوتا هايلوكس 2023 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش الجديد… سيارة تويوتا هايلوكس 2023 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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