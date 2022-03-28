نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والمتانة.. سيارة تويوتا راش 2022 toyota rush في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022 نتابع كل ما يتعلق بها من خلال تلك المراجعة القادمة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن الوصف الكامل للسيارة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نوضح كل ما يتعلق بالتجهيزات التي منحتها التقنية الحديثة بشركة تويوتا لتصنيع السيارة، حيث تتوفر السيارة بمختلف الأسواق المحلية، والعالمية، وفيما يأتي مواصفات تويوتا راش وأهم التجهيزات، ومختلف الكماليات التي تتواجد بالسيارة، مع توضيح تكلفة شرائها بالأسواق.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022

السيارة ممتلكة لأقوى المواصفات القيادة على كل الطرق بمختلف المواصفات، وتعتبر السيارة من النمط المتعدد الاستخدام مع البنية الهيكلية الأقوى للطراز الرفيع والشكل الأنيق مع القوة الميكانيكية لجميع أجوائها الداخلية، وأهم المواصفات في السيارة ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

السيارة تعبر من بين الشاحنات الأقوى والتي تتواجد فيها بعض المواصفات المتميزة والتي تجعلها سيارة ذات نمط فريد:

الاستهلاك للوقود بمتوسط ستة ونصف لتر.

الارتفاع الخاص بالسيارة عن سطح الأرض قرابة مائتين وعشرين بوصة.

الناقل المخصص للحركة من النوع الأوتوماتيك.

القوة الحصانية للسيارة يصل لنحو مائة وثلاثة حصان.

المحرك يمتلك السعة ألفين ونص سي سي.

أهم التجهيزات للأمان بالسيارة تويوتا راش 2022

من أهم التجهيزات التي تتواجد بالسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك الوسائد الهوائية وبعدد ستة لمزيد من الأمان للحد من أي رضوض أو صدمات لأمان الراكب أثناء التواجد بالسيارة.

المقاعد المتواجدة بالسيارة تويوتا راش عددها سبعة للسعة أثناء الركوب.

متواجد بالسيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق، وتساعد في التنظيم الممتاز لحركة السيارة.

تمتلك طول العجلات المناسب وهذا ما يتيح الثبات العالي على مختلف الطرق مهما بلغت درجة وعورتها.

أسعار سيارة تويوتا راش 2022

السيارة تتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية بأكثر من فئة، وعلى حسب التجهيزات التي تتواجد في السيارة يكون التحديد لتكلفة الشراء، والتي تتحدد على أساس ما يتواجد بالسيارة من العديد من الملحقات المختلفة والتجهيزات المتنوعة والتي تتيح سهولة القيادة، والسعر لفئة راش الأولى يصل لنحو ثلاثمئة خمسة وأربعين جنيه مصري.