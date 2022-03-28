نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مواصفات ومميزات سيارة نيسان جوك موديل عام 2022 والتعرف علي سعرها في المقال التالي
سيارة نيسان جوك 2022 تنتمي للسيارات الرياضية من شركة نيسان الكروس الأوفر المدمجة، فقد جاءت مزودة بمحرك يحتوي على ثلاث اسطوانات، وبقوة 117 حصان، لتأتي بتصميم جديد مميز وعصري كما أنها تأتي بناقل حركة اوتوماتيك سباعي الحركات، كما أنها تأتي بإمكانية ناقل حركة يدوي، وسنذكر في هذا المقال جميع المواصفات والمميزات لسيارة نيسان جوك 2022.
مواصفات نيسان جوك 2022
تأتي سيارة نيسان جوك 2022 بثلاث فئات، ومن أبرز المواصفات التي تأتي بها الثلاث فئات ما يلي:
- تأتي السيارة بطول 4210 ملم، والعرض يأتي 1.8 ملم، مع ارتفاع يأتي 1595 ملم، وسعة شنطة السيارة تصل إلى 422 لتر.
ومن ٱهم مميزات الأمان التي تأتي نيسان جوك مدعمة به ما يلي:
- نظام الفرامل abs مانع للانزلاق.
- مدعمة ب 6 وسائد هوائية لجميع المقاعد.
- النظام ebd
- تأتي بمثبت سرعة tpms
- مدعمة بخاصية التحكم الديناميكي مع إمكانية تساعد في مراقبة ضغط الهواء.
- يتواجد حساسات تحذير للمسافة الخلفية.
- نظام اتوماتيك لتفعيل الإضاءة العالية مع حساس إضاءة.
- مدعمة بكاميرا خلفية.
- السيارة مزودة بالعديد من التجهيزات والكماليات، وهي:
- مصابيح ضبابية led أمامية.
- متوسط استهلاك الوقود 4.8 لتر من الوقود لكل مسافة 100 كم.
- النظام الترفيهي لسيارة نيسان جوك 2022
- إمكانية تدفئة للمقاعد الأمامية.
- مخرج usb
- مدعمة بشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس.
- تأني بجنوط رياضي بمقاس 17 بوصة.
- عجلة القيادة تأتي متعددة الاستخدامات.
- مدعمة ب8 مكبرات صوت.
- تأتي بالعديد من التطبيقات لأنظمة الاندرويد والآبل.
- المرايات تأتي قابلة للطي.
- مكيف هواء يدوي في الفئة الأولى بينما تأتي بمكيف اتوماتيك في الفئة الثالثة.
- تشمل عجلة قيادة جلدية.
- إمكانية فتح السيارة اتوماتيك من على بعد بدون مفتاح.
- خاصية انتظار اتوماتيك.
- الزجاج معتم مع زجاج خلفي داكن اللون.
أسعار سيارة نيسان جوك 2022
تصل سعر نيسان جوك للفئات الثلاثة:
- وصل سعر الفئة الأولى لنيسان جوك 375 ألف جنيه مصري
- بينما بلغت الفئة الثانية 387 ألف جنيه مصري
- الفئة الثالثة بلغت 397 ألف جنيه مصري.
- ويصل متوسط سعر سيارة نيسان جوك في المملكة العربية السعودية إلى 101 ألف ريال سعودي.
- وقد شهدت السيارة زيادة في الأسعار بسبب الزيادة الحاصلة على مستوى العالم.
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