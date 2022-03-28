نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل الوحش الرووسي.. سيارة لادا نيفا Lada niva 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية نتابعها فيما يلي حيث تعد الشاحنة من نوع لادا نيفا ممتلكة لعدد من الخصائص التي تنطبق مع معايير التصنيع العالمية للسيارة، وفيما يأتي التوضيح لكل المواصفات التي تتعلق بالسيارة، مع بيان أهم المعلومات فيما يخص الوصف العام للسيارة، مع التوضيح للسعر الخاص بالشراء للسيارة بالأسواق المحلية، وبالسوق العالمية.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

السيارة ممتلكة لأقوى المواصفات للقيادة على كل الطرق بمختلف المواصفات سواء الممهدة أو الطرق المليئة بالزوايا والمنعطفات، وتعتبر السيارة من النمط المتعدد الاستخدام مع البنية الهيكلية الأقوى للطراز الرفيع والشكل الأنيق مع القوة الميكانيكية لجميع أجزائها الداخلية، وأهم المواصفات في السيارة من نوع لادا نيفا ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

مواصفات ومميزات السيارة لادا نيفا بالسعودية

السيارة تعبر من بين الشاحنات الأقوى والتي تتواجد فيها بعض المواصفات المتميزة والتي تجعلها سيارة ذات نمط فريد:

السعة للمحرك واحد ونصف لتر.

الارتفاع الخاص بالسيارة عن سطح الأرض قرابة مائتين وعشرين بوصة.

قوة المحرك ستة وثمانين حصان.

دالسيارة بناقل حركة من نوعه الأوتوماتيكي.

أهم التجهيزات للأمان بالسيارة لادا نيفا.

من أهم التجهيزات التي تتواجد بالسيارة من نوع لادا نيفا ما يلي في النقاط القادمة:

الوسائد الهوائية وبعدد وسادتين متوفرين بالسيارة من نوع لادا نيف لمزيد من الأمان للحد من أي رضوض أو صدمات لأمان الراكب أثناء التواجد بالسيارة.

المقاعد المتوفرة بالسيارة عددها أربعة.

متواجد بالسيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق، وتساعد في التنظيم الممتاز لحركة السيارة.

تمتلك العجلات الخاصة بالسيارة الطول الملائم لأعلى قوة وثبات على الطريق.

الجنوط يمتاز بالقوة حيث تمت صناعته من مادة خام معدن الألومنيوم، وبالمقاس سبعة عشر بوصة.

سعر السيارة سيارة لادا نيفا بالسعودية

السيارة تتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية بنسخة واحدة، وعلى حسب التجهيزات التي تتواجد في السيارة يكون التحديد لتكلفة الشراء، فالسعر لهذه لشاحنة بالسوق السعودي يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، بينما السعر لها بداخل السوق العالمية يصل لنحو ثمانية آلاف دولار مريكي.