سيارة تويوتا مستعملة في السعودية بسعر يبدأ من 20 ألف ريال سعودي

أسعار سيارة تويوتا مستعملة في السعودية، تعتبر سيارات تويوتا من أشهر أنواع السيارات في كل أنحاء العالم وبالأخص في المملكة العربية السعودية ويرجع ذلك إلى مواصفات السيارة من كافة الجهات التي ترضى كل من يبحث عن سيارة أنيقة ومثيرة قوية وحتى سعرها يكون منخفض عن باقي أنواع السيارات الأخرى في حال المقارنة بينهما، فتعتبر تويوتا من سيارات العائلية من النوع الأول التي تلبي متطلبات العملاء وخاصة في طرق المملكة، جمعنا لكم عدد من أسعار سيارات مستعملة ماركة تويوتا بأكثر من فئة بسعر يبدأ من 20 ألف ريال سعودي اختار منها ما يناسبك.

سيارة تويوتا يارس مستعملة بسعر منخفض

سيارات مستعملة للبيع بسعر مغري في حراج السعودية استمتع معنا بعروض وتخفيضات على أسعار السيارات بأقل من 20 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس 2015 E ستاندرد

السيارة ماركة تويوتا موديل 2015. لون سيارة أزرق فاتح. نوع القيادة اتوماتيك. عدد السلندرات 4 سلندر. حجم محرك السيارة 1.3 لتر. حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة. نوع الوقود بنزين نوع دفع للسيارة دفع أمامي. السيارة بها وسائد أمامية. فرامل السيارة ABS. أحزمة أمان سنتر لوك. نظام التحكم إلكتروني بالانزلاق TRC. تجهيزات السيارة الخارجية مرايا تحكم كهربائي مع مصابيح هالوجين. غمازات إشارة على رفرف السيارة. مصابيح ضباب خلفية. سيارة مزودة بمزيل ضباب. السيارة عبر موقع سيارة بسعر 20.000 ريال سعودي، حجز السيارة عبر موقع سيارة بالاتصال المباشر.

سيارة تويوتا يارس موديل 2019 Y ستاندر

خصم على السيارة عبر موقع سيارة 1000 ريال سعودي عند حجزها عبر الموقع. سيارة مستعملة باللون الأبيض. سيارة ستاندر من تويوتا. نوع الوقود البنزين. نوع الدفع للسيارة دفع أمامي. السيارة بها 4 سلندر. حجم المحرك 1.5 لتر. زجاج كهربائي. تشغيل السيارة بالمفتاح. مكيف هواء يدوي داخلي. مقاعد السيارة من القماش. فتح أبواب السيارة عن طريق الريموت. مشغل اسطوانات مدخل يو اس بي. مصابيح ليد عالية الجودة. سعر السيارة 42.000 ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا موديل عام 2011