عروض رمضان للسيارات 2022 نيسان في السعودية بالتقسيط وبدون تسديد دفعة أولى

بالتزامن مع اقترا شهر رمضان تم الإعلان عن عروض رمضان للسيارات 2022 نيسان، فهناك الكثير من الشركات المختلفة داخل أراضي المملكة قدمت العديد من العروض والتخفيضات على نوع مجموعة كبيرة من السيارات الخاصة الشركات، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول سيارات نيسان والعروض الخاصة بها خلال الشهر المبارك.

عروض رمضان للسيارات 2022 نيسان

شركة نيسان قدمت مجموعة من العروض والتخفيضات بمناسبة شهر رمضان الكريم، وجاءت تلك العروض على النحو التالي:

نيسان إكس تيرا: يُمكنك شراء تلك النوع من السيارة بدون تسديد أي رسوم إدارية وأيضًا لا تحتاج لدفع مقدم أولي، ولا يوجد تحويل راتب.

اكس-تريل 2022:يتم شراء تلك النوع دون دفع أي رسوم إدارية وبدون أي فوائد ولا يوجد أيضًا تحويل راتب خاص بالمشتري إلى جانب التقسيط الشهري لها يبدأ من سعر 1299 ريال سعودي.

نيسان صني الجديدة: يتم الحصول عليها وشرائها من الشركات بدون تسديد رسوم وبدون دفع مقدم ولا يتم تقديم تحويل راتب أيضًا.

باترول 2022: يتم التقسيط الشهري والذي يبدأ بسعر 2.799 ريال سعودي ولا يوجد أي رسوم ولا تسديد دفعة أولى وأيضًا لا يتم تحويل الراتب.

التيما 2022: لم تُسدد أي رسوم ولا يوجد هامش ربح وبدون تحويل الراتب ولا تدفع مقدم كدفعة أولى عند الشراء.

KICKS 2022: يتم التسقيط شهريًا بملبغ يبدأ بـ 946 ريال ولا يوجد أي رسوم إدارية أو هامش من الربح إلى جانب عدم سداد أي أموال عند الشراء كدفعة أولى ولا يتم تحويل الراتب.

طرق التواصل مع نيسان



شركة نيسان بالمملكة العربية السعودية وفرت طرق مختلفة للتواصل معها بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة للذهاب إلى مقرها في حالة الرغبة في ذلك الأمر، ولكي تتمكن من التواصل لابد من اتباع الآتي:

الرقم الموحد الخاص نيسان هو 920009058.

يُمكنك التواصل مع الشركة عن طريق خدمة اتصل بنا ar.nissan-saudiarabia.com أو عن طريق الحساب الرسمي الخاص بها سواء كان عبر تويتر twitter.com/nissansaudi أو عبر الحسابات الرسمية على الفيس بوك أو الانستقرام.

رابط عروض رمضان للسيارات نيسان

وفرت الكثير من العروض بمناسبة إقبال شهر رمضان المبارك على الأشخاص داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث عملت الكثير من العروض والتخفيضات ولكي تتمكن من الاستفادة من العروض لابد من التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي للعروضar.nissan-saudiarabia.com .