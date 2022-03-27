نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم مذهل على تويوتا أفالون تورنق 2022 يصل إلى 40 ألف والسعر شامل الضريبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم مذهل على تويوتا أفالون تورنق 2022 يصل إلى 40 ألف والسعر شامل الضريبة، أعلنت وكالة عبد اللطيف جميل عن عرض مغري على إحدى إصدارات تويوتا 2022 وهي افالون فئة تورينج، تأتي تلك الفئة بتجهيزات النص فل وتتميز بمحرك قوي واقتصادي في نفس الوقت، كما تتميز أفالون بشكل عام بتصميم فاخر من بداية الجيل السادس للسيارة في عام 2019. نتناول اليوم في موضوعنا أبرز المواصفات الداخلية والخارجية لتويوتا افالون تورنق 2022، كما نكشف لكم عن العرض المنتظر من قبل عبداللطيف جميل للسيارة وخصم يصل إلى 24 بالمائة.

سعر تويوتا أفالون تورنق 2022

تأتي جميع فئات افالون 2022 بنفس مواصفات المحرك سداسي الاسطوانات الذي يبلغ حجمه 3.5 لتر ويعطي قوة 297 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي وناقل الحركة أوتوماتيكي من ثمان سرعات، صرفية الوقود 13.2 كيلو متر لكل لتر وهو معدل جيد جداً عند المقارنة بحجم الماكينة. بلغ سعر تويوتا افالون تورنق 2022 الآن 127 ألف و400 ريال ضمن تخفيضات عبداللطيف جميل بدلا من 167 ألف و900 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والخصم يصل إلى ربع الثمن تقريباً.

تعتبر فئة تورينج هي الفئة الثانية بعد فئة اكس ال اي القياسية وتليها فئتي ليمتد وبريميوم، وهي تتفوق في التجهيزات عن فئة XLE حيث تتميز بإنارة ليد أمامية عالي واطي، مصابيح ليد خلفية، إشارات التفاف على المرايا الجانبية المزودة بقابلية الطي أوتوماتيكياً، حساسات أمامية، حساسات خلفية للمساعدة في الركن، كاميرا خلفية، عدد 2 فتحة شكمان خلفي، فتحة سقف بالاضافة إلى جنوط مقاس 17 إنش.

أفالون 2022 فئة تورينج

تتفوق فئة تورنق أيضاً عن الفئة القياسية باحتوائها على مواصفات أمان أكثر تطوراً، فهي مزودة بعدد 7 إيرباقات أمامية وجانبية، عدد 5 أحزمة أمان للسائق وجميع الركاب، فرامل ABS مانعة للانغلاق مع إمكانية التحكم في الانزلاق، نظام ثبات إلكتروني، حساس كفرات، نظام ذكي لتثبيت السرعة يمكن تفعيله بسهولة من خلال المقود متعدد الاستخدامات. كما تتميز افالون تورنق 2022 بإمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت، تشغيل المحرك عن طريق الزر بالاضافة إلى نظام أوتوماتيكي لقفل الزجاج والأبواب.

أما إذا اتجهنا بحديثنا إلى مواصفات الترفيه في تويوتا أفالون تورنج الجديدة فسنجد أن تلك الفئة تأتي بكافة التجهيزات المطلوبة، فهي مزودة بمنافذ للشحن والطاقة، مشغل سي دي، شاحن لاسلكي، شاشة ترفيه تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، اتصال بلوتوث و8 مكبرات للصوت.تويوتا افالون تورنق 2022 بها مقاعد جلد يمكن التحكم في حركتها كهربائياً، مقصورة خشبية مميزة، إكسسوارات كروم داخلية ومكيف متعدد المناطق.