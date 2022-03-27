سيارات برخص التراب..احدث وأرخص سيارات حديثة موديل 2021 في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه

احدث وأرخص سيارات حديثة موديل 2021 في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه، تتنوع أذواق الأفراد حين يشترون السيارات فهناك مجموعة تهوى شراء سيارات بجودة عالية وسعرها قليل في نفس الوقت والآخرون يحبون شراء سيارات فارهة، وحين يمتلك الفرد سيارة حديثة يكون هناك الكثير من الأشياء التي تدور في خاطر المستهلك كالأمن والسلامة أيضا، علاوة على ذلك سُبل الرفاهية، وأيضا يعد الثمن عاملًا أساسيًا أثناء شراء سيارة حديثة أو غير حديثة.

احدث وأرخص سيارات حديثة موديل 2021

يترواح ثمن السيارات بين 33 ألفًا و 54 ألف ريال

شفروليه سبارك LS 2021 في السعودية

تعد هذه السيارة مناسبة لمن يريد سيارة رخيصه سعرها مقبول وعملية في الوقت نفسه.

وعملية في الوقت نفسه. حيث تتميز بمحرك شديد القوة وثمن مناسب ومصاريف تشغيل قليلة.

وتكون هذه السيارة من أنواع سيارات هاتشباك وعجلاتها ذا دفع أمامي.

وتتميز هذه السيارة بمحرك يحتوي على 3 أسطوانات وسعته 1.3 لتر وقوته 66 حُصانًا.

وتبلغ قوة الدوران نحو 126 نيوتن لكل متر ويصل معدل الوقود نحو ما يقرب من 19.7 كيلومترًا لكل لت

ويبدأ سعرها في السوق السعودي من 37.100 ريال.

جيلي بين راي 2021 في السعودية

تعد هذه السيارة رياضية وتتميز بأداء ممتاز وفخامة في نفس الوقت.

وانتشرت هذه السيارة في كثير من الأسواق وازداد الطلب عليها من قبل عدد كبير من الأفراد.

وذلك لأنها تتميز بتصميم رفيع والعديد من المميزات مثل الجودة وحفظ الأمان والسلامة.

وتتميز أيضا هذه السيارة بمحرك يحتوي 4 أسطوانات وسعته 1.5 لتر وقوته 164 حصانًا.

وتبلغ قوة الدوران 214 نيوتن لكل متر واستهلاك الوقود 20.8 كيلومترًا لكل لتر.

ويبدأ ثمنها من 54.100 ريال، وهي تعتبر من السيارات الرخيصة في السعودية

نيسان صني 2021 في السعودية

تعد هذه السيارة من السيارات التي تستهلك الوقود بنسبة منخفضة.

حيث يصل هذا الاستهلاك إلى 18.1 كيلومترًا لكل لتر وتتميز هذه السيارة بالذوق الأنيق.

وتتميز بوجود محرك يحتوي 3 أسطوانات وسعته 1.5 لتر وقوة 119 حصانًا.

وقوة الدوران 148 نيوتن لكل متر، ويبلغ تسارعها من 1 حتى 99 كيلومترًا لكل ساعة في 14.5 ثانية.

ويبدأ ثمنها في السوق السعودي من 50.165 ريالًا.

تويوتا يارس 2021 في السعودية