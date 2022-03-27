نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2023 سيارة الـSUV منافسة هيونداي توسان في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2023 ، سيارة كيا الجديدة تنتمي إلى فئة الـ SUV وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تمت إعادة تصميمها بالكامل للمرة الأولى وبهذا تنضم إلى سيارات الدفع الرباعي المميزة كما أنها ستكون منافس قوي للسيارات من نفس الفئة ، حتى نسختها من الجيل السابق 2022، ويظهر على السيارة أنها ذات تصميم جرئ فمن مواصفات كيا سبورتاج أنها في السوق العالمي تعتبر أغلى من ثمن سيارة هيونداي توسان الجديدة بالإضافة إلى إعلان شركة كيا في أمريكا عن سعر السيارة بالمواصفات الأمريكية بعد إطلاقها في أوروبا وأستراليا وكوريا وهذا ما سنعرفه في باقي المقالة وللمزيد من المعلومات رواد موقع ثقفني تابعونا.
مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2023
تظهر السيارة الجديدة من سيارة كيا في مقدمتها على وجه الخصوص. حيث تتميز السيارة بشبكة جريئة مع قسم سفلي وأضواء نهارية على شكل ذراع الرافعة. كما أن كيا 2023 بها بعض المميزات مثل :
- محرك سيارة Kia نوعه : GDI.
- المحرك بــ4 اسطوانات.
- كذلك المحرك بسعة 2.5 لتر.
- يولد المحرك قوة 187 حصان.
- يتصل المحرك بقير أوتوماتيكي بثماني سرعات.
- هذا بالتوازي مع دفع أمامي للعجلات واختياري بالدفع الكلي للعجلات AWD .
من مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2023 هايبرد انها تعتمد على محرك بنزين :
- محرك سيارة Kia sportage تربو بسعة 1,6 لتر.
- السيارة اعتمدت أيضاً على محرك كهرباء.
- كما أن المحرك بقوة 226 حصان بما يماثل 229 حصان أوروبي PS.
كما أن سيارة Kia sportage النسخة التي تُباع في أمريكا بحجم أطول قليلاً من نسخة السوق الأوروبي. غير أنها أطول بـ7,1 إنش تقريباً من نسختها القديمة. كما أن الزيادة كانت في صالح اتساع المقصورة الداخلية لتصبح متسعة أكثر من النسخة القديمة. وبالنسبة لركاب المقاعد الخلفية فستؤثرعليهم.
جدير بالذكر أن السيارة يمكن أن تُطلب مع نظام بلج ان هايبرد. كما أن كيا 2023 في السوق العالمي تعتبر أغلى من ثمن سيارة هيونداي توسان الجديدة.
سيارة Kia sportage
ما يميز سيارة كيا 2023 أنها من السيارات التي تتميز برحابتها وتميزها مع تألقها الكبير. وعن تفصيلية المحركات فهي :
- السيارة بها محرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي.
- كما أن يأتي المحرك يأتي بتلك السعة لكي يستطيع إنتاج قوة 187 حصان.
- كذلك المحرك به عزم أقصى للدوران به 242 نيوتن/متر في مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2023.
جدير بالذكر لإمكانية إضافة تقنية الهايبرد hybrid لمحركات من الفئات الأخرى.
- المحرك بسعة 1600 سي سي تيربو.
- كما أنه مُدعم بمحرك كهربائي بطاقة 44 كيلووات.
- كذلك هو قادر على إنتاج قوة إجمالية تقدر بـ 226 حصان.
- بجانب التعزيزات الداخلية التي تخص بأنظمة الحماية و وسائل الرفاهية التي تقدم حسب الفئة من سيارة كيا 2023.
ألوان Kia
لم يتم التصريح عن ألوان كيا 2023 الموديل الجديد من السيارة. لكن إلى الآن ما تم تداوله هو :
- اللون الـ Blue Metallic
- اللون الـ gray Metallic في مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2023.
وسيتم تحديث قائمة الألوان عند نزول سيارة Kia sportage بشكل رسمي.
سعر كيا سبورتاج 2023
أسعار كيا سبورتاج الجديدة في أمريكا :
- سيارة Kia sportage موديل 2023 LX ودفع FWD. تبدأ من 25,990 دولار أي 97,462 ريال سعودي.
- أما نفس الموديل بدفع AWD فتبدأ من 27,790 دولار أمريكي أي 104,212 ريال سعودي.
- سيارة Kia sportage موديل EX ودفع FWD. تبدأ من 27,990 دولار أي 104,962 ريال سعودي.
- أما نفس الموديل بدفع كلي تبدأ من 29,790 دولار أمريكي أي 111,712 ريال سعودي.
- سيارة Kia sportage موديل SX 2023 مع دفع أمامي.تبدأ من 31,490 دولار أي 118,087 ريال سعودي.
- أما نفس الموديل بدفع كلي تبدأ من 33,290 دولار أي 124,837 ريال سعودي.
- سيارة Kia sportage موديل SX-Prestige مع دفع أمامي.تبدأ من 33,490 دولار أي 125,587 ريال سعودي.
- أما نفس الموديل بدفع كلي للعجلات 35,290 دولار أي 132,337 ريال سعودي.
- سيارة Kia sportage موديل X-Pro Prestige جديدة مع دفع كلي فتبدأ من 36,790 دولار أي 137,962 ريال سعودي.
- سيارة Kia sportage موديل X-Line التي تعتمد على الدفع الكلي للعجلات.تبدأ من 30,790 دولار أي 115,462 ريال سعودي.
- من مواصفات وسعر سيارة كيا سبورتاج 2023 موديل X-Pro الجديدة مع الدفع الكلي AWD. انها تبدأ من 34,990 دولار أي 131,212 ريال.
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