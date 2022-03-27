نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا افانزا مستعملة في السعودية بأسعار ممتازة أفخم سيارة فان عائلية وشبابية في المقال التالي

تويوتا افانزا مستعملة في السعودية ،من أشهر سيارات الفان هي سيارة Toyota Avanza في السعودية وهي سيارة شبابية بفضل تصميم هيكلها الخارجي الجذاب الرياضي وعائلية بفضل مقاعدها السبعة ومساحتها الواسعة والمساحة التخزينية بالصندوق الخلفي الكبيرة، من هذا الصدد سوف نعرض سعر سيارات أفانزا مستعملة في السعودية باسعار مناسبة والسيارات المعروضة بحالة ممتازة كالجديدة ومواصفات كل سيارة معروضة. تويوتا افانزا مستعملة في السعودية تويوتا أفانزا موديل GXR 2016 مستعملة سعة المحرك 1500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك و 4 أسطوانات، لون السيارة أزرق.

نوع الجير أوتوماتيك والوقود بنزين، فل كامل.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

السيارة بها جميع وسائل الراحة والترفيه كما يتوافر بها جميع وسائل الأمان والحماية للراكب، الفحص والاستمارة ساري.

سعر السيارة 35 ألف ريال سعودي.

التواصل من خلال الرقم الموضح أدناه لمزيد من الاستفسارات. تويوتا أفانزا موديل 2016 أستاندرد مستعملة سعة المحرك 1.600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك و4 أسطوانات، لون السيارة سلفر.

الجير أوتوماتيك والوقود بنزين.

السيارة متواجدة بمنطقة للرياض بحالة ممتازة.

السيارة تحتوي على 7 مقاعد مصنوعة من القماش الفاخر، كما تحتوي على وسائل نظام حماية كامل كـ أنذار ضد السرقة ومانع انزلاق الفرامل ومثبت سرعة ومثبت مقاعد الأطفال، مكيف أوتوماتيك ومشغل أم بي ثري وراديو وبلوتوث ومداخل يو أس بي.

سعر السيارة 43 ألف ريال سعودي. تويوتا أفانزا موديل أستاندرد 2015 مستعملة سعة المحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك و4 أسطوانات، لون السيارة أبيض.

نوع الجير أوتوماتيك الوقود بنزين دفع أمامي فل كامل.

السيارة متواجدة بمنطقة أبها.

السيارة بحالة جيدة، تم رش الهيكل بالكامل وتوجد صدمة بين البابين قد تم سمكرتها، كما توجد صدمة بخلف السيارة بسيطة.

لم يقدم المالك سعر للسيارة وقد قدمها للمساومة عليها للحصول على أعلى سعر. تويوتا افانزا موديل 2010 استاندرد مستعملة سعة المحرك 150 سي سي مع ناقل حركة اوتوماتيك و4 سلندر، لون السيارة أسود.

نوع الجير اوتوماتيك ونوع الوقود بنزين.

السيارة متواجدة بمنطقة جدة .

. السيارة بحالة ممتازة، بها وسائد هوائية ومشد حزام للسائق والراكب الأمامي ومكيف يدوي و7 مقاعد من القماش وإمكانية التحكم بالمقاعد بشكل يدوي، والنوافذ والمرايات كهربائية ومدخل يو اس بي.

لم يقم صاحب السيارة بوضع سعر عليها ليعرضها على المساومة. عمر شويل - جدة تويوتا افانزا مستعملة في السعودية بأسعار ممتازة أفخم سيارة فان عائلية وشبابية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا افانزا مستعملة في السعودية بأسعار ممتازة أفخم سيارة فان عائلية وشبابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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