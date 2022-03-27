بدون دفعه أولي وبدون مصاريف أدارية... اقوي وافضل عرض تقسيط هيونداي 2022 بجميع فئاتها من عبد اللطيف جميل

عروض تقسيط هيونداي 2022 بجميع فئاتها، تستمر شركه عبد اللطيف جميل بقيت لك عروض التقسيط المختلفة الخاصة ب سيارة هيونداي 2022 بموديلاتها المتنوعة حيث بدأت عروض التقسيط الخاصة بالسيارة بتاريخ واحد من مارس وسوف تنتهي بتاريخ 5 من أبريل و يشمل العرض عدت موديلات هيونداي 2022 منها هيونداي سيرتا 2022 1.5 Mpi _ هيونداي النترا 2022 1.6L mpi 6AT_ هيونداي اكسنت 2022 سمارت GLA/T _هيونداي سنتافي 2022 2.5GLS GDi _هيونداي سوناتا 2022 سمارت GL ونستعرض معكم تفصيل عروض التقسيط.

عروض تقسيط هيونداي 2022 بجميع فئاتها

سوف نقدم لكم عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 على أكثر من فئه من فئاتها وهي :-

السيارة الأولي وهي سيارة هيونداي CERTA 2022 1.5 MPI

عرض التقسيط مقدم من شركة عبد اللطيف جميل هي سيارة هيونداي CERTA 2022 1.5 MPI .

التي تقسط علي فترة تصل إلى 60 شهر بحيث يسدد العميل في تلك الفترة قسط شهري بقيمة 1411 ريال سعودي.

ولا يوجد مقدم عند بدء تقسيط السيارة من الشركة.

السيارة الثانية بالعرض هي سيارة هيونداي ELANTRA 2022 1.6L

التي يبدأ قسطها الشهري من 1404 ريال سعودي يسدد علي 60 شهر.

ولا يوجد دفعة أولى حيث أن الشركة تدفعها بدلا من العميل.

السيارة الثالثة في العرض هي سيارة هيونداي اكسينت 2022 سمارت

يبدأ قسطها الشهري من 1084 ريال سعودي وتسدد تلك الأقساط علي 60 شهر ولا يدفع العميل أي مقدم.

السيارة الرابعة هي سيارة هيونداي سانتافي 2022 2.5 GLS

وتأتي سيارة هيونداي سانتافي 2022 2.5 GLS في الترتيب الرابع من عرض التقسيط المقدم من عبد اللطيف جميل .

حيث يبدأ القسط الشهري للسيارة من 2200 ريال سعودي، ولا توجد دفعة أولى أو مصاريف إدارية للتقسيط.

سيارة هيونداي سونيت 2022 سمارت GL

هي السيارة الخامسة في العرض التي يبلغ قيمة قسطها الشهري نحو 1839 ريال سعودي.

ولا يوجد دفعة أولى أو أي مصاريف إدارية وتقسط السيارة علي مدة تصل ل 60 شهر.

السيارة السادسة في العرض هي سيارة هيونداي اكسنت 2022 سمارت بلس

التي لا يدفع العميل لتقسيطها دفعة أولى بينما يسدد قسط شهري بمبلغ 1102 ريال سعودي، وتقسط علي 60 شهر.

السيارة السابعة في العرض هي سيارة هيونداي النترا 2022 سمارت