سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 بالتقسيط على 60 شهر والأسعار ممتازة

مواصفات سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 LX الجديدة هي أحد السيارات المريحة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تناسب جميع الفئات العمرية، ويفضلها النساء بشدة، نظرا لأنها سيارة عصرية وسهلة الاستخدام، كما أن بها الكثير من المواصفات المميزة، وأيضا بها الكثير من وسائل الترفيه عالية الجودة، وهذه الوسائل تساعد السائق على السفر إلى مسافات بعيدة داخل حدود المملكة دون الشعور بأي إرهاق أو تعب أو ملل أثناء قيادة سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 LX الجديدة، نظرا لأنها تساعد على الوصول بسرعة والتحكم بشكل قوي أثناء السير.

مواصفات سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 LX الجديدة

تلك السيارة الجديدة تملك مواصفات كثيرة ومتعددة، ولابد من معرفتها بالتفصيل، حيث أن أهم مواصفاتها ما يلي:

هذه السيارة من فئة سيدان، وبها دفع العجلات من الناحية الأمامية.

حجم محرك سيارة هو 1.4 لتر، وعدد أسطواناتها هو 4 أسطوانات، وبها قوة توليد تصل إلى 100 حصان.

ناقل الحركة في هذه السيارة يعمل بشكل أتوماتيكي بقوة 6 سرعات.

نوع المحرك في هذه السيارة هو البنزين، وتستهلك 17.5 كيلو متر لكل لتر.

وسائل الترفيه في سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 LX الجديدة

تمتلك السيارة الكثير من وسائل الترفيه التي جعلت الكثير من الناس يبحثون عن سيارة تساعدهم على الاستمتاع بأوقاتهم أثناء السفر إلى مسافات بعيدة، ومن أهم وسائل الترفيه في تلك السيارة ما يلي:

تمتلك سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 LX الجديدة الكثير من وسائل المتعة التكنولوجية مثل وجود 4 مكبرات للصوت.

ريو هاتشباك 2021 LX الجديدة الكثير من وسائل المتعة التكنولوجية مثل وجود 4 مكبرات للصوت. كما يوجد بها مدخل أوكس، وبها مشغل سي دي، وبها مدخل يو إس بي.

كما تمتلك تلك السيارة زر لتشغيل محركها.

يوجد في السيارة آلية من أجل غلق الأبواب.

كما أن النوافذ فيها تعمل بالكهرباء، وفيها مكيف يدوي، وبها فرامل مانعة للانغلاق.

تمتلك تلك السيارات 6 وسائد هوائية ولا يوجد فيها أي حساسات.

سعر السيارة الجديدة يبدأ من 54955 ريال سعودي، يمكن تقسيطهم على 60 شهر.

سيارة كيا ريو 2022

يوجد العديد من التمويلات الخاصة بالسيارات كما يمكن شراء السيارة بالتقسيط بدون دفعات أولى ويقوم معرض الجبر لتمويل السيارات بعرض سيارة كيا بسعر الكاش بمبلغ 67.218 ريال سعودي، كما يتوفر التقسيط وسعر القسط الشعري للسيارة هو 1.247 ريال سعودي وللتواصل مع المعرض يرجى الاتصال على 920014200.