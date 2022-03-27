نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصل وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 ومزايها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول في المقال التالي
سيارة لادا نيفا 2022 ومزايها، تعد سيارات لادا نيفا 2022 من سيارات الدفع الرباعي التي يتم إنتاجها بكثرة في إقبال الناس على شرائها لما تتميز به من تصميمات رائعة على مستوى التجهيز الداخلي والخارجي للسيارة وجوده سيارات لادا نيفا 2022 التي تأتي ضمن سيارات الجيل الجديد من من لادا نيفا بمواصفات قياسية وتقنيات عالية تميزها عن الفئات السابقة من سيارات لادا وفيما يلي أهم مميزات السيارة مواصفاتها وسعرها
سيارة لادا نيفا 2022 ومزايها
- تم تجديد الجزء الأمامي الاكصدام من سيارة لادا نيفا للموديل الجديد 2022 وتأتي الواجهة الأمامية للسيارة مشابهة لوجهه
- سيارة تويوتا راف فور ويتميز هيكلها الخارجي بالقوة والثبات على الطرق الوعرة.
- ثم أن الجزء الخلفي من السيارة تم تزويده بمصابيح تعمل عن طريق تقنية الليد التي تميز السيارات العصرية.
- زودت المقصورة الداخلية للسيارة شاشة وسطية تعمل عن طريق اللمس.
- تحتوي على عازل للضوضاء لمنع تسرب الأصوات من الطريق لداخل السيارة
- تتميز بمقاعد مريحة وواسعة
- تحتوي على وسائد هوائية لحماية الركاب من الاصطدام.
- تدعم ابل كار بلاي يوجد بها بلوتوث.
- تحتوي على إضاءة في سقف السيارة.
مواصفات سيارة لادا نيفا 2022
- أهم ما يميز سيارات لادا نيفا 2022 هو محركها القوي التي تبلغ سعته 1700 سي سي أي 1.7 لتر.
- وتقدر قوة المحرك كم نحو 83 حصان وأقصى عزم للدوران تصل إليه السيارة 128 نيوتن لكل متر.
- يمكن الاختيار بين خمس سرعات مختلفة للقيادة وتقدر السرعة القصوى للسيارة بنحو 145 كيلو متر في الساعة الواحدة.
- تأتي سيارة لادا نيفا 2022 ب 4 فئات مختلفة يمكن للعميل الاختيار من بينها ويتوفر منها نوعان للمحرك مانيوال واتوماتيك.
- تحتوي السيارة على عجلات مقاس 15 بوصة.
- تتميز بنظام الفرامل المانع للانغلاق
- تحتوي على نظام الحقن الإلكتروني.
- مزودة بعجلات مصنوعة من البلاستيك الذي لا ينكسر.
سعر سيارة لادا نيفا 2022
تم طرح سيارات لادا نيفا 2022 في العديد من الدول:
- في روسيا يبدأ سعر السيارة من 717 ألف روبل روسي.
- وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقدر سعر سيارة لادا نيفا 2022 بنحو 9735 دولار أمريكي.
- فيما يبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 36 ألف ريال سعودي.
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