آخر اصدار لسيارة كيا سول.. والتعرف على مميزاتها وعيوبها وسعرها في الأسواق

سيارة كيا سول من السيارات التي لاقت إعجاب الكثير، فهي تندرج في فئة السيارات الرباعية الدفع، وهي تنضم إلى السيارة الكروس أوفر الصغيرة في الحجم، وقد تم تصنيعها في كوريا الجنوبية عام 2014، والتسويق لها في جميع أنحاء العالم، ولتأتي سيارة آخر اصدار لكيا سول عام 2021 بمواصفات جديدة ومميزات غير تقليدية فهي من السيارات الفريدة وسنذكر لك مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في مقالنا اليوم.

مواصفات كيا سول الجديدة

صنفت السيارة كيا بأنها واحدة من أفضل السيارات للدفع الرباعي بالرغم من حجمها الصغير، فالمقصورة الداخلية واسعة، كما أن التكنولوجيا فيها سهلة وبسيطة في استخدامها، لكن لا تنضم السيارة إلى فئة السيارات الرياضية، ومن أهم مواصفات السيارة الداخلية والخارجية والأمان ما يلي: –

مدعمة بمقاعد للبالغين تكفي لخمسة أشخاص في الصف الأمامي والخلفي.

المقاعد مريحة وواسعة.

مقعد السائق يتمتع بوضعية جلوس ممتعة ومرتفعة مما يمكنه رؤية الطريق بشكل واضح.

تأتي بمساحة واسعة لوضع الأمتعة.

الأسطح ذات ملمس ناعم.

التصميم الداخلي للسيارة مميز وجذاب.

شنطة السيارة حمولتها كبيرة وواسعة فهي تبلغ 24.2 قدم وتصل إلى 62.1 عند طي المقاعد الخلفية للأسفل.

خامات السيارة مصنوعة من البلاستيك القوي.

مصنوعة من البلاستيك القوي. مدعمة بنظام ذكي مع السهولة في الاستخدام.

شاشة تاتش 7 بوصة.

نظام أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

يوجد 6 سماعات صوت مكبرة.

مخرج لل USB ويوجد بلوتوث.

مدعمة بفتحة سقف في أعلى السيارة.

إمكانية التحكم في درجة الحرارة.

التشغيل يتم من ضغطة زر واحدة.

متوفر كاميرا رؤية خلفية.

الكبح تلقائي في حالة الطوارئ.

مدعمة بتنبيه لحركة المرور الخلفية.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

مميزات سيارة كيا سول

شاشة اللمس كبيرة.

المقصورة ذات جودة وتقنية عالية.

العديد من التطبيقات المتوفرة في الهواتف الذكية.

تقنية البلوتوث المدعمة للأندرويد وآبل.

رؤية الطريق بشكل أوضح بسبب أن كرسي السائق مرتفع.

إمكانية طي الكراسي الخلفية واستخدامها كشنطة للسيارة مما يزيد من مساحتها.

عيوب كيا سول

عند القيادة بسرعة عالية فيوجد صوت ضوضاء يصدر من عجلة السيارة، وأيضًا مع حركة الرياح.

نظام الأمان والسلامة ليس الأفضل.

لا تنضم إلى فئة السيارات الرياضية.

الجودة ليست الأفضل مقارنة بمنافسيها من نفس الفئة السعرية.

سعر سيارة كيا سول 2021