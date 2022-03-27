نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الرهيبة…تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota Land Cruiser بمواصفات مذهلة في المقال التالي
اسعار و مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية، حيث هناك اهتمام كبير من الكثيرين بالتعرف على جميع مواصفات هذه السيارة والتقنيات الحديثة التي تم تصنيعها، ومعرفة كل المميزات والاسعار في الأسواق في هذا التقرير، حيث سيتم الكشف عن المواصفات الكاملة لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022، التي أعلنت عنها الشركة اليابانية، وحظيت بالكثير من الثناء داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وقد عادت تويوتا لاند كروزر بتصميم جديد تمامًا وبسحرها الراسخ الذي لا يتزعزع لأكثر من 60 عامًا، فهي مليئة بالتكنولوجيا الحديثة والمزايا الفاخرة ، لقد تغيرت كثيرًا من حيث التصميم الداخلي والخارجي والتكنولوجيا كذلك.
مواصفات تويوتا لاند كروزر Toyota Land Cruiser 2022
- محرك تويوتا لاند كروزر من صنع شركة يابانية ويجعلها سيارة قوية من حيث الأداء والسرعة. التكنولوجيا التي تستخدم فيها هذه السيارة رائعة. وستجد في هذه السيارة محرك المنيوم 4 لتر مع 8 سلندرات وقوتها 381 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة.
- يصل عزم الدوران إلى 401 نيوتن متر عند 3600 دورة في الدقيقة ، مقترنًا بجيل جديد من ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات.تقوم هذه السيارة بقيادة جميع العجلات بدقة ويساعد نظام 4WDi plus على التعامل مع الطرق الصعبة مثل تسلق الجبال وتسلق الجبال والقيادة على الطرق الرملية الأخرى المناطق بسهولة.
- يبلغ طول تويوتا لاند كروزر 2022 5،145 مترًا، وعرضها 1،980 مترًا، وارتفاعها 1،890 مترًا، تم تجهيز لاندكروزر 2022 بمحرك جديد سعة 3.5 لتر بمحرك ثنائي التيربو وست سلندرات بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن متر، وتزداد قوة السيارة الجديدة وعزم دورانها بنحو 50 حصاناً و 120 نيوتن متر وهو قريب من السابق.
- تم تعيين الرقم القياسي بواسطة المحرك ثماني الأسطوانات سعة 5.7 لتر ، بينما يتم إرسال السرعة إلى العجلات القياسية عبر علبة تروس أوتوماتيكية قوية تعتمد على نظام التشغيل بالكامل. تشتمل Toyota Land Cruiser 2022 أيضًا على تغييرات داخلية ، بما في ذلك وحدة تحكم مركزية جديدة ولوحة عرض فعلية لنظام الملاحة.
- سيارة تويوتا لاند كروزر
سعر تويوتا لاند كروزر 2022
- وصل سعر تويوتا لاند كروزر GXR3 في السعودية إلى 293. 020 مليون ريال
- فيما يبلغ سعر تويوتا GXR4 307.970 ألف ريال.
- وبلغ سعر لاند كروزر XV 362.250.000 ريال في السعودية.
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