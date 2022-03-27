فخامة التكنولوجيا.. تويوتا تكشف عن تصميم مميز لأول سيارة كهربائية بالكامل تختلف عن سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالبنزين

لأول سيارة كهربائية بالكامل، في الفترة الأخيرة وبعد طول انتظار أعلنت شركة تويوتا عن السيارة الأولى لها تعمل بشكل كلي بالكهرباء، ومن المتوقع أن تطغو السيارة الأسواق بتصميم رائع للغاية وطراز حديث بين أنواع الطرازات الكهربائية الأخرى التي من المقرر طرحها في الأعوام القادمة، وذلك النوع من السيارات قد طرحتها شركة تويوتا 2020 وتتجه نحو السيارات الكهربائية المستقبلية بشكل كلي، مع العلم أن تم تطوير السيارة بالتزامن مع شركة سوبارو المعروفة،.

لأول سيارة كهربائية بالكامل

وسوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة من مميزات ومواصفات.

التصميم الخارجي للسيارة

تتميز السيارة بوجود مقدمة مستوحاة من تصميم سيارات متنوعة للدفع الرباعي بشكل ما.

وبشكل آخر من السيارات الكهربائية، حيث أنها تتسم بوجود كشافات للإضاءة رقيقة ورفيعة ولكنها قوية وحادة.

حيث أن السيارة تمتلئ بالكثير من المنحنيات الواضحة والمتعرجات البارزة التي تبدو على هيئة لوحة نحتية وأكثر جاذبية وراقي للسيارة.

المقصورة الداخلية للسيارة