نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخامة التكنولوجيا.. تويوتا تكشف عن تصميم مميز لأول سيارة كهربائية بالكامل تختلف عن سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالبنزين في المقال التالي
لأول سيارة كهربائية بالكامل، في الفترة الأخيرة وبعد طول انتظار أعلنت شركة تويوتا عن السيارة الأولى لها تعمل بشكل كلي بالكهرباء، ومن المتوقع أن تطغو السيارة الأسواق بتصميم رائع للغاية وطراز حديث بين أنواع الطرازات الكهربائية الأخرى التي من المقرر طرحها في الأعوام القادمة، وذلك النوع من السيارات قد طرحتها شركة تويوتا 2020 وتتجه نحو السيارات الكهربائية المستقبلية بشكل كلي، مع العلم أن تم تطوير السيارة بالتزامن مع شركة سوبارو المعروفة،.
لأول سيارة كهربائية بالكامل
وسوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة من مميزات ومواصفات.
التصميم الخارجي للسيارة
- تتميز السيارة بوجود مقدمة مستوحاة من تصميم سيارات متنوعة للدفع الرباعي بشكل ما.
- وبشكل آخر من السيارات الكهربائية، حيث أنها تتسم بوجود كشافات للإضاءة رقيقة ورفيعة ولكنها قوية وحادة.
- حيث أن السيارة تمتلئ بالكثير من المنحنيات الواضحة والمتعرجات البارزة التي تبدو على هيئة لوحة نحتية وأكثر جاذبية وراقي للسيارة.
المقصورة الداخلية للسيارة
- صممت المقصور الداخلية للسيارة بعناية فائقة حتى تضم العديد من التقنيات الحديثة والمبتكرة حتى تضمن الراحة الكاملة للسائق والركاب بأفضل المستويات.
- يوجد بها لوحة من العدادات بمعدل قليل لحدم ما بمحاولة منهم في توفير الكثير من المساحات الداخلية للسيارة.
- ومن أهم المواصفات والتكنولوجيا الحديثة الموجودة بالسيارة نظام معلومات وترفيه متعلق بتويوتا الجديدة.
- تدعم وجود نظام تشغيل أوتو الراقي والحديث.
- تحتوي على نظام الملاحة الحديث، ووجود عازل للضوضاء الخارجي.
- تتمتع بوجود سقف بانورامي رائع مع وجود مكيف هواء يدعم العمل للدفء والتبريد لجميع المقاعد الموجودة بداخل السيارة.
- نظام الدفع الأمامي يعمل من خلال محرك كهربائي قوي ينتج عنه قوة تصل نحو 201 حصان.
- ذات عزم دوران يبلغ نحو 265 نيوتن لكل متر، كما أن سرعة السيارة تبدأ من صفر وحتى 100 كم/ س قي 8.4 ثانية.
- أما بالنسبة لما يتعلق بالدفع الخلفي مزود بعدد 2 محرك كهربائي ينتج عنه قوة 215 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 336 نيوتن لكل متر.
- بحين أن السيارة تتسارع نحو صفر حتى 100 كم /س في كل 7.7 ثانية.
- مع العلم أن سيارة تويوتا كشفت أن البطارية الخاصة بالسيارة الحديثة لا تستهلك أكثر من 10% من الأداء، ويتبقى منها نحو 90% بعد مرور نحو 10 سنوات من القيادة، ومن المتوقع أن تطغو السيارة الأسواق العالمية بنصف عام 2022 الجاري.
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