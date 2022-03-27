السيارة اليابانية.. سيارة سوزكي سياز 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها

سيارة سوزكي سياز 2022 مميزاتها ومواصفاتها، كشف الوكيل الرسمي لماركة سيارة سوزوكي اليابانية في المملكة العربية السعودية، عن القيام بطرح سيارة سيدان بحجم صغير سياز للموديل الخاص بعام 2022 في الفترة الأخيرة، والتي تعتبر من أحدى أنواع السيارات الاقتصادية للغاية الموجودة بالمملكة، كما أنها أشار بأن السيارة تتمتع بتصميم خارجي أنيق وذات مقصورة داخلية مجهزة وبشكل منظم حتى تكون من السيارات العملية ويوجد بها الكثير من وسائل الأمن والسلامة وتساعد السائق.

سيارة سوزكي سياز 2022 مميزاتها ومواصفاتها

السيارة سوزكي سياز 2022 متاحة بتصميم تقليدي فهي تنتمي لإصدارات سيدان الاقتصادية لذا فهي لا تدعم العديد من وسائل الترفيه وتأتي بتصميم فاخر.

يوجد بالسيارة باقة متنوعة من المواصفات والتجهيزات التي تساهم في جذب العملاء لشرائها، ويوجد بها أنظمة قيادة متنوعة.

السيارة متاحة بمنظومة من الأداء المتميز وتتنسب مع شريحتها سيارات سيدان الاقتصادية.

سيارة سوزكي سياز 2022 تعتمد على محرك يعمل بأربع أسطوانات متنوعة، والماتور يبلغ سعته نحو 1500 سي سي.

يوجد بها نظام الجر الأمامي للعجلات، كما أنها ذات ناقل حركة أتوماتيك لكافة الفئات.

كما أن سعة خزان الوقود تبلغ حوالي 43 لتر، وتستهلك نحو 6 بتر من البنزين للسير كل 100 كيلة متر.

لذا فهي من بين السيارات الاقتصادية للغاية في استخدام الوقود.

ينتج عنه قوة تقدر بنحو 103 حصان مع وجود عزم دوران بأقصر 138 نيوتن لكل متر.

وقد تبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 165 نيوتن لكل متر ومتاحة بخم مقاعد.

مميزات سيارة سوزكي سياز 2022

تأتي أبعاد سيارة سوزكي سياز 2022 الخارجية بطول يبلغ نحو 4490 مم، وبعرض يبلغ نحو 1730 مم،

وذات ارتفاع يبلغ نحو 1475 مم، وطول قاعدة العجلات 2650 مم، أما مساحة التخزين الخلفية تبلغ حوالي 495 لتر ووزنها يبلغ 1050 كجم.

المرايا الخارجية الخاصة بالسيارة قابلة للتعديل والطي الكهربائي مع وجود مؤشرات للانعطاف.

يوجد بالسيارة العديد من أنظمة الأمان ومساعدة للسائق من بينها وجود وسائد هوائية أمامية خاصة بالسائق.

سعر سيارة سوزوكي سياز 2022

بالنسبة لأسعار سيارة سوزكي سياز 2022 في المملكة العربية السعودية تبدأ من 54.280 ريال سعودي، وتصل حتى 64,285 ريال سعودي.