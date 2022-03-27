أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام 

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عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 نتابع أهم ما يتعلق بالمواصفات الأساسية لها، حيث تعتبر تلك الشاحنة من طراز مميز، ولها نمط رياضي فريد، ومن خلال الآتي نتابع كل ما يتعلق بالمواصفات للسيارة من نوع كيا سبورتاج ذات الخصائص المتميزة، والمتفردة، وفيما يأتي نوضح أهم المعلومات التي من الممكن أن تشير لقوة السيارة حتى على مختلف الطرق التي تتسم بوعورتها من الممكن أن تتم قيادة السيارة بفضل قوة ما يتواجد بها من ملحقات القيادة الأساسية، وفيما يلي المزيد عن ما يتعلق بوصف السيارة وأهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من الطراز الأكثر تميز والمودبل الكوري الأقوى والأكثر مبيعا كيا سبورتاج تحمل لمقتنيها عدد من المزايا، والتي من بينها أن السيارة تعد ممتلكة لبعض المميزات، والتي من أبرزها قوة الهيكل من الخارج وبراعة الأداء المثالي على الطريق الوعر، وأهم ما تمتلكه السيارة من مواصفات ما يلي في تلك النقاط المقبلة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

من بين المواصفات الأقوى لهذا الموديل المتميز ما يلي:

التصميم الخارجي للسيارة يتمتع بالقوة والنمط الرياضي كما أنها من بين السيارات المتعددة الاستخدام.

الجنوط الخاص بها بالمقاس خمسة عشر بوصة، وقد تم صنعه من مادة خام الألومنيوم، كما تعد من بين السيارات القوية بفضل قوة الثبات لها على الطرق للطول المناسب لقاعدة العجلات.

السعة لمحرك السيارة تصل لنحو ألفين وخمسمائة سي سي.

الطول للسيارة يصل لنحو ثلاثة وثمانين بوصة.

تجهيزات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة كيا سبورتاج أهم تجهيزاتها ما يلي:

تمتلك السيارة المكيف والذي يعمل أوتوماتيكيا.

في السيارة يتواجد المنفذ من نوع يو إس بي ، والمنفذ إي يو إكس.

متواجد راديو مدمج وشاشة تاتش.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تتواجد بأكثر من فئة، ومنها الفئة الأولى حيث تتواجد بالسعر الذي يصل لنحو ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر الخاص بها فهو يصل للقيمة مائة وخمسة ألف ريال سعودي، بينما السعر للسيارة من نفس الموديل للفئة الثالثة يصل لنحو مائة ثلاثة وعشرين ريال.