نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني راجع تاني..مواصفات وأسعار كيا سيراتو في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار كيا سيراتو في السعودية، تبدأ من 63,250 ريال، تتصدر كيا سيراتو قائمة المنافسة مع عمالقة معروفين مثل هيونداي إلانترا، تتميز كيا سيراتو للذين يبحثون عن سيارة جديدة ذات محركً بسعة 1.6- 2.0 لتر، تشتهر كيا سيراتو بارتفاع قيمتها المالية، وتطل علينا مزودة بميزات مثل: غطاء عازل من الأصوات والحرارة, وغطاء محرك السيارة, مقبس 12V – أمامي فقط, و ABS أنظمة الفرامل التى تمنع للانغلاق من هيونداي إلانترا والتي تباع بسعر متوفر 66,165 ريال.

اسعار كيا سيراتو 2022 في السعودية

عرضت سيارة KIA Cerato 2022 في الأسواق السعودية بعدد من الفئات، فيما يلي سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية لكل فئة بالريال السعودى على النحو التالي:

اسعار كيا سيراتو الجديدة 6 2022 يبدأ من 74,546.

اسعار كيا سيراتو ال اكس الجديدة 1.6 2022 تتوفر بسعر 83,948 .

اسعار كيا سيراتو ال اكس 2 الجديدة 2022 يبدأ من 86,794 .

اسعار كيا سيراتو اي اكس الجديدة 1.6 2022 تتوفر بسعر 96,138 .

اسعار كيا سيراتو اس اكس الجديدة 1.6 تيربو 2022 يبدأ من 109,248.

الشكل الخارجي المميز لكيا سيراتو

تطل علينا كيا سيراتو 2022 الجديدة مواصفاتها المميزة في النسخة المعروضة المعدلة الجديدة لتعطي ملامح الحداثة الذي طرأت عليها في إصدار 2022، حيث تزينت السيارة السيدان الحديثة بمصابيح أمامية ذات شكل حاد، وتأتي مدعمة بتقنية LED في الفئات الأعلى، وشعار شركة كيا الجديد الذي يبرز في المقدمة، كما تدل الانحناءات على غطاء المحرك بالمظهر الانسيابي الذي تتميز به السيارة.

وعلي جانب أخر، ترتكز السيارة على عجلات تبدو رياضية جديدة تأتي بقياس 15 أو 16 أو 17 إنش بحسب الفئة المختارة، كما تدعم كل من التطعيمات ذات اللون الأسود مع شريط الإضاءة والطويل في الخلف يدل على مدى عصرية السيارة وحداثتها، وبجانب ذلك، تتميز سيراتو بمصدات أمامية وخلفية جديدة مع مجموعة من فتحات التهوية المدمجة بالتصميم على نحو أنيق وحديث.

كيا سيراتو 2022 مميزاتها من الداخل

تطل علينا كيا سيراتو 2022 الشكل الجديد بمقصورة داخلية عملية وجذابة، فهي مزودة بمقاعد مخملية مريحة وتصميم منمق للوحة العدادات، بجانب فتحة السقف المتوفرة فقط في كيا سيراتو 2022 من الداخل في بعض الفئات التي تعطي شعوراً بالراحة والسعة في جميع أنحاء المقصورة، كما توفرت كيا سيراتو موديل 2022 مع العديد من التجهيزات والتقنيات الحديثة والجديدة، ولعل أهم ما جاء في كيا سيراتو 2022 من الداخل على النحو التالي:

شاشة معلومات وترفيه قياس 8 إنش، مساند لليدين.

اتصال USB ، بلوتوث.

مكيف عادي، وفتحات تكييف خلفية.

تحكم من المقود بشكل يدوي.

التحكم بوضعية السائق بشكل يدوي.

حاملات أكواب، ومساحات تخزين عديدة.