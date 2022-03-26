نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 وأهم المواصفات بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا لاندكروزر برادو أهم المواصفات بالمملكة تعتبر هذه السيارة من أكثر من السيارات المشهورة في العديد من دول الخليج العربي وهي سيارت الدفع الرباعى حيث تعتبر لاندكروزر برادو موديل 2022 من أكثر السيارات الجذابة والفريدة من نوعها وهي من ضمن السيارات اليابانية المميزة ويوجد فيها نوعان من المحركات وتم تحديث هذه السيارة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة للراحة والأمان، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 بالتفصيل أهم مواصفات السيارة من الداخل والخارج.

مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2022

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو بشكل تفصيلي واليكم الآتي:

تتميز هذه السيارة بوجود محرك يصل إلى 2700 أما بالنسبة ل قوة الحصان الموجود في هذه السيارة يصل إلى حصان 460 مع وجود خط خزان وقود يصل إلى 87 عند استهلاك الوقود بمعدل 12.4 كل 100 كيلو متر.

تتميز هذه السيارة بالدفع الكلى والنقل أوتوماتيك أما بالنسبة للسيارة الأحدث تصل إلى 170 كيلو متر في الساعة الواحدة.

بينما يوجد في سيارة تويوتا لاندكروزر أعلى بسرعة تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة الواحدة وبمحرك سعة 4000 أما قوة الحصان 271 حصان 6 سلندر سيارة برادو 2023 الشكل الجديد التفصيل.

خاصية الأمان في سيارة تويوتا لاندكروزر برادو

تويوتا لاندكروزر برادو يوجد في هذه السيارة التحكم في الصوت على عجلة القيادة مع وجود بلوتوث ومشغل أقراص دي بجانب وجود فتحات مكيف خلفية موجود وسائد هوائية توزيع قوة الفرملة بشكل إلكتروني وتتميز هذه السيارة بوجود نظام الفرامل المانع للانغلاق سيارات فورد اكسبلورر 2022.

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 يوجد اختلاف كبيرة أسعار ومواصفات سيارة لاندكروزر 2022 الإصدارات الأولى التي يتواجد فيها محرك قوة 409 حصان أما بالنسبة لسعة المحرك تصل إلى 3500 أما بالنسبة للعزم دوران 650 نيوتن وهذه السيارة الرياضية تتمتع بقوة وصلابة مميزة بجانب الشكل الخارجي الجذاب والمميز وكذلك سعر سياراة برادو بديل لاند كروزر

سعر سيارة تويوتا لاندكروزر برادو

يهتم عشاق هذه السيارة بمعرفة الأسعار داخل الأسواق بالمملكة السعودية حيث وصل سعر سيارة تويوتا لاندكروزر برادو إلي 150535 أما بالنسبة لسعر هذه السيارة داخل الأسواق الكويتية حيث وصل إلى 9900 دينار كويتي.