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عمر شويل - جدة عروض سيارات مستعملة بحالة نظيفة والبيع بأسعار رخيصة، تتوفر للبيع بمدينة تبوك سيارة شيفروليه ماليبو استعمال موديل 2013 ممشاها 199 ألف كيلو متر، محرك بنزين 6 سلندرات حجمه 3000 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك، البودي لا يخلو من الحكات بالاضافة إلى بعض الرشوش من الوكالة بدون حوادث. تتميز بمقاعد جلد، تظليل كامل، كاميرا خلفية، مكيف خلفي، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، هاند بريك كهربائي، مصابيح للضباب وإشارة التفاف، إمكانية التحكم من خلال العجلة القيادة في مثبت السرعة والأوامر الصوتية والبلوتوث. السيارة من المالك الأول معها تأمين جديد والاستمارة سارية حتى بداية 1444 هجرية والفحص منتهي. السعر المطلوب 25 ألف و500 ريال.

عروض سيارات مستعملة بحالة نظيفة

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2014 فئة نص فل عدادها 220 ألف كيلو متر للبيع بمدينة جدة، محرك 4 سلندرات بحجك 2400 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك، السيارة استعمال نظيف محركات وبودي بحالة ممتازة. تتميز بمقاعد مخمل، حساسات خلفية، شبك نيكل وجناح خلفي، تحكم ثلاثي من خلال الدركسيون، فتحة سقف بانوراما، جنوط مقاس 17 إنش، أنوار ليد خلفية وأمامية، إشارات انعطاف بالمرايا الجانبية وغيرها من المواصفات. السعر المطلوب 36 ألف ريال.

ولعشاق الفخامة توفرت دودج تشارجر مستعمل 2013 فئة نص فل للبيع بالمنطقة الشرقية، محرك 6 سلندرات حجمه 3600 سي سي بجيربوكس أوتوماتيك والممشى 104 ألف كيلو متر. تتميز تلك الفئة بجنوط مقاس 20 إنش، مراتب جلد مع إمكانية التحكم كهربائياً في حركة المقاعد، إمكانية التشغيل عن طريق البصمة، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، شاشة وسطية ذكية يمكنك من خلالها مراقبة الكاميرا الخلفية. السيارة بحالة نظيفة للغاية والسعر المطلوب 36 ألف ريال.

عروض بيع سيارات مستعملة

توفرت سيارة كيا اوبتيما استعمال موديل 2012 فئة فل كامل لبليع بمدينة الرياض، محرك 4 سلندرات حجمه 2400 سي سي مع جيربوكس أوتوماتيكي والممشى 287 ألف كيلو متر، البودي وكالة يوجد فقط رش لكر لعلاج تبهيت الكبوت والشنطة ولا يوجد أي صدمات. تتميز بإمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي، إضاءات ليد بالكامل، كاميرا خلفية مع شاشة أندرويد ذكية، حساسات خلفية ومكيف إلكتروني، مقاعد جلد وفتحة سقف بانوراما، تحكم دركسيون وغيرها من المواصفات. الماكينة والقير والمكيف وبقية البودي على الشرط و قد وصل أعلى سوم إلى 26 ألف و500 ريال.

وتوفرت في آخر عروض السيارات المستعملة اليوم تويوتا يارس مستعمل 2017 للبيع بمدينة جدة، محرك 4 سلندرات بحجم 1300 سي سي مع جيربوكس أتوماتيك والممشى 160 ألف كيلو متر، السيارة محركات وعضلات بحالة نظيفة مجددة ومفحوصة وخالية من الحوادث والصدمات. تتميز بمقاعد مخمل، سنتر لوك، مكيف يدوي، جنوط مقاس 14 إنش، اتصال يو اس بي ومشغل سي دي، مدخل AUX و4 مكبرات صوت، نظام أمان وغيرها من المواصفات. السيارة معها 3 مفاتيح وكالة والسعر المطلوب 30 ألف ريال.