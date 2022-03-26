تويوتا لاندكروزر برادو 2022 prado أسطورة الدفع الرباعي

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عمر شويل - جدة تنفرد شركة تويوتا اليابانية بإصدار سيارات ذات صلابة كبيرة وهجومية، وقد أصدرت أقوي سياراتها لهذا العام، تويوتا برادو التي تأتي في توقيت احتفال الشركة العالمية، بمرور 70 عاما على تأسيس Toyota، ونجد السيارة تأتي بتحديثات متعددة عن الإصدارات السابقة من سيارات الدفع الرباعي، كما أنها تمتاز بسعة محرك وسرعة فائقة، واحترافية فائقة في التعامل مع أصعب الطرقات، إليكم أهم مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 prado من الداخل والخارج.

تويوتا لاندكروزر برادو 2022 prado

تمتاز تويوتا برادو بمواصفات مختلفة تجعلها أفضل إصدارات شركة تويوتا لهذا العام، وتتمتع بمظهر خارجي ذو صلابة وألوان مميزة لكي تناسب معظم الأذواق كما أن سرعتها تجعلها تتفوق على السيارات المنافسة لها من فئة الدفع الرباعي، كما نجد سعرها مناسب إلى العديد من الفئات ويتناسب مع المميزات التي تتمتع بها.

مواصفات تويوتا برادو prado من الخارج

تكثر المواصفات الخارجية التي تمتاز بها سيارة تويوتا برادو لعام 2022 حيث أن لها إطارات قوية بمساحة 18 إنش مطلية باللون الأسود المميز، إلى جانب سعة المحرك الأول 2.7 والتي تولد قوة 162 حصان بينما تأتي السيارة بمحرك ثاني سعته تبلغ 2.8 لتر لهذا يولد قوة 207 حصان، كما تمتاز السيارة بنظام حماية يجعلها الخيار الأول للركاب نظرا لكونها تعطي إنذار قبل الأصطدام كما أنها بها إمكانية غلق الفرامل أوتوماتيكي.

تتمتع السيارة بوجود صندوق كبير الحجم بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية والمصابيح ذات الإضاءة العالية مما يجعل الرؤية أوضح في الأماكن المظلمة إلى جانب المصابيح الضبابية عالية الجودة، وتمتاز أيضاً بأن الأبواب بها بطانة جلدية للحماية من الصدمات.

تصميم تويوتا لاندكروزر برادو من الداخل 2022

تأتي تويوتا برادو 2022 بمساحة كبيرة من الداخل حيث المقاعد تتسع إلى سبعة ركاب كما تتميز بوجود إمكانية تحريك المقاعد الجلدية في أكثر من إتجاه مما يعطي راحة أكثر للركاب والسائق إذ يدور مقعده في ثمانية إتجاهات، كما تتعدد وسائل الرفاهية في السيارة حيث تشمل على شاشة بمساحة 9 بوصة، كما تدعم الإتصال بالإنترنت والبلوتوث وبها مكبرات صوت عالية الجودة.

سعر لاندكروزر برادو 2022 prado

يعتبر سعر الفئة تويوتا برادو 2022 مناسب مقارنة بأسعار السيارات المنافسة لها حيث يبدأ سعرها من 125000 ريال سعودي، بما يعادل 123000 درهم إماراتي، ويعادل أيضاً 10000 دينار كويتي، وتعتبر تلك السيارة من أفضل سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم التي لها شهرة واسعة في عالم السيارات.