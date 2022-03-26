بالصور نيسان صني 2022 أهم المواصفات وقائمة الأسعار الجديدة

نيسان صني 2022 أعلن الوكيل المصري للعلامة التجارية اليابانية الشهيرة فى مجال السيارات “نيسان صني” عن موعد طرح الموديل الجديد لسيارة نيسان صني فى الأسواق العالمية، وذلك كان فى شهر يوليو الماضي وقد تم ضم تلك السيارة إلى فئات سيارات سيدان العائلية، وقد أوضح الوكيل الخاص بعلامة نيسان التجارية أنه قد تم طرح أربع فئات سعرية مختلفة من موديل نيسان صني 2022، حيث تأتى الفئة الأولى من السيارة M/T، والفئة الثانية A/T، والفئة الثالثة A/T EX، والفئة الرابعة A/T Supersaloon، وقد تم طرح الأربع فئات داخل السوق المحلية المصرية، وتتمتع سيارة نيسان صني بعدد من المميزات والأسعار الجديدة التى سنتعرف عليها فى هذا المقال.

مواصفات سيارة نيسان صني 2022

تأتى الأبعاد الخارجية لسيارة نيسان صني طراز 2022 بطول يصل إلى 4425 مم، بينما يصل عرضها إلى 1695 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1500 مم، وسعة الصندوق الخلفي للسيارة تقدر ب 490 لتر.

تعتمد قوة سيارة نيسان صني على المحرك الرباعي الخاص بها الذى تصل سعته إلى 1500 سي سي، مع توليد قوة تصل إلى 108 حصان، وأقصى عزم للدوران 134 نيوتن/متر، ومحرك السيارة متصل بناقل للحركة اتوماتيكي رباعي السرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة فى خلال 15.5 ثانية فقط. وعند قطع مسافة 100 كم/ ساعة يتم استهلاك ما يصل إلى 6.9 لتر من الوقود.

مميزات سيارة nissan sunny موديل 2022

تضم تلك السيارة عدد من وسائل السلامة والأمان من ضمنها الوسائد الهوائية. كذلك الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الفرامل الالكتروني EBD، وبرنامج لتدعيم الفرامل BA.

أيضاً تم تجهيز سيارة nissan sunny موديل 2022 بعدد من الكماليات مثل جنوط 15 بوصة. كذلك مصابيح الضباب الأمامية للسيارة، والمرايات الكهربائية الجانبية، ومكيف الهواء اليدوي.

وأيضا تدعم السيارة خاصية التحكم فى صوت النظام الصوتي الخاص بعجلة القيادة.

أسعار سيارة نيسان صني 2022

تأتى أسعار سيارة nissan sunny موديل 2022 فى السوق المصرية كما يلى: