نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والجمال… سيارة هيونداي ستاريا 2022 وصلت السعودية بمميزاتها ومواصفاتها فى غاية الروعة في المقال التالي
سيارة هيونداي ستاريا 2022 وصلت السعودية، تعدي سيارة هيونداي ستاريا 2022 من السيارات أو متعددة الاستخدامات mpv التي تناسب الاستخدامات في العائلية لتميزها ب مقصوره واسعه كما يمكن تحديد كان قاعد بها بكل سهوله و تحتوي على محرك جيد بالإضافة إلى الفخامة التصميم الخارجي والداخلي وتأتي بها العديد من الكماليات وسائل الأمان التي تجعل قيادتها اكثر متعة وراحة، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في بعض الدول.
سيارة هيونداي ستاريا 2022 وصلت السعودية
مواصفات سيارة هيونداي ستاريا 2022
- يمكن الاختيار بين نوعان من المحرك المحرك الأول من نوع ديزل VGT الذي يعمل بقوه تبلغ 177 حصان كما تصل سعته إلى 2.2 لتر
- يقدر عزم دوران المحرك الديزل بنحو 44 كجم/متر.
- السيارة مزوده بناقل حركه يعمل يدويا و به 6 سرعات مختلفة أوراق الحركة أوتوماتيك يحتوي على ثمان سرعات مختلفة.
- أما الخيار الثاني من المحرك هو محرك بنزين smartstream G6DIII حيث تبلغ سعته 3.5 لتر، بأي يعمل بقوه تقدر بنحو 272 حصان كما يصل عزم دوران السيارة إلى 33.8 كجم/ متر.
- كمان السيارة مزوده بناقل حركه أوتوماتيك يحتوي على 8 سرعات متنوعة.
- يصل الطول الكلى لسيارة هيونداي ستاريا إلى 5253 ملليمتر بينما يبلغ عرضها 1997 ملليمتر وترتفع عن الأرض بمقدار 1990 مليمتر.
- يقدر طول قاعده العجلات بنحو 3273 ملليمتر وتعمل السيارة عن طريق نظام الدفع الكلي للعجلات.
- تم تصميم الهيكل الخارجي للسيارة هيونداي ستاريا 2022 على هيئه طراز سفن الفضاء.
- تتميز واجهة السيارة بمصابيح طولية وأفقية ومصابيح أمامية منخفضة.
- يتميز هيكل السيارة بلمسات من الكروم والنحاس وتحتوي على شعار هيونداي ويدخل الكروم والنحاس في تركيب الشبكة الأمامية ومقابض الأبواب والعجلات والمصدات الأمامية والخلفية وذلك يمنح السيارة مظهر فخم وعصري.
مميزات سيارة هيونداي ستاريا 2022
- تحتوي على شاشه عرض أمامية بمقاس 10.25 بوصة.
- يوجد بها نوافذ جانبيه بانوراميه ويحسن من مستوى الرؤية كما تمنح السيارة الشعور باتساع المساحة.
- مزوده بمصابيح parametric pixel.
- يمكن تبديل الحركة الإلكترونية عن طريق الأزرار كما يتوفر بها لوحة رقمية أعلى لوحه القيادة.
- يوجد بها وسائد هوائية متطورة وتحتوي على نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي FCA
أسعار سيارة هيونداي ستاريا 2022
2022 لم يتم حتى الآن إعلان شركة هيونداي عن السعر الرسمي لسيارة هيونداي ستاريا 2022 في السوق السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفخامة والجمال… سيارة هيونداي ستاريا 2022 وصلت السعودية بمميزاتها ومواصفاتها فى غاية الروعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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