الفخامة والجمال... سيارة هيونداي ستاريا 2022 وصلت السعودية بمميزاتها ومواصفاتها فى غاية الروعة

سيارة هيونداي ستاريا 2022 وصلت السعودية، تعدي سيارة هيونداي ستاريا 2022 من السيارات أو متعددة الاستخدامات mpv التي تناسب الاستخدامات في العائلية لتميزها ب مقصوره واسعه كما يمكن تحديد كان قاعد بها بكل سهوله و تحتوي على محرك جيد بالإضافة إلى الفخامة التصميم الخارجي والداخلي وتأتي بها العديد من الكماليات وسائل الأمان التي تجعل قيادتها اكثر متعة وراحة، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في بعض الدول.

سيارة هيونداي ستاريا 2022 وصلت السعودية

مواصفات سيارة هيونداي ستاريا 2022

يمكن الاختيار بين نوعان من المحرك المحرك الأول من نوع ديزل VGT الذي يعمل بقوه تبلغ 177 حصان كما تصل سعته إلى 2.2 لتر

يقدر عزم دوران المحرك الديزل بنحو 44 كجم/متر.

السيارة مزوده بناقل حركه يعمل يدويا و به 6 سرعات مختلفة أوراق الحركة أوتوماتيك يحتوي على ثمان سرعات مختلفة.

أما الخيار الثاني من المحرك هو محرك بنزين smartstream G6DIII حيث تبلغ سعته 3.5 لتر، بأي يعمل بقوه تقدر بنحو 272 حصان كما يصل عزم دوران السيارة إلى 33.8 كجم/ متر.

كمان السيارة مزوده بناقل حركه أوتوماتيك يحتوي على 8 سرعات متنوعة.

يصل الطول الكلى لسيارة هيونداي ستاريا إلى 5253 ملليمتر بينما يبلغ عرضها 1997 ملليمتر وترتفع عن الأرض بمقدار 1990 مليمتر.

يقدر طول قاعده العجلات بنحو 3273 ملليمتر وتعمل السيارة عن طريق نظام الدفع الكلي للعجلات.

تم تصميم الهيكل الخارجي للسيارة هيونداي ستاريا 2022 على هيئه طراز سفن الفضاء.

تتميز واجهة السيارة بمصابيح طولية وأفقية ومصابيح أمامية منخفضة.

يتميز هيكل السيارة بلمسات من الكروم والنحاس وتحتوي على شعار هيونداي ويدخل الكروم والنحاس في تركيب الشبكة الأمامية ومقابض الأبواب والعجلات والمصدات الأمامية والخلفية وذلك يمنح السيارة مظهر فخم وعصري.

مميزات سيارة هيونداي ستاريا 2022

تحتوي على شاشه عرض أمامية بمقاس 10.25 بوصة.

يوجد بها نوافذ جانبيه بانوراميه ويحسن من مستوى الرؤية كما تمنح السيارة الشعور باتساع المساحة.

مزوده بمصابيح parametric pixel.

يمكن تبديل الحركة الإلكترونية عن طريق الأزرار كما يتوفر بها لوحة رقمية أعلى لوحه القيادة.

يوجد بها وسائد هوائية متطورة وتحتوي على نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي FCA

أسعار سيارة هيونداي ستاريا 2022

2022 لم يتم حتى الآن إعلان شركة هيونداي عن السعر الرسمي لسيارة هيونداي ستاريا 2022 في السوق السعودي.