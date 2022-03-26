نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص أسعار سيارات بالسعودية 2022 سعر منخفض مع مزايا ومواصفات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص سيارات موديل 2022 بمعارض السعودية من أكثر ما يتم البحث عنه في معارض السيارات حيث تختلف أذواق في البحث عن كل ما يخص السيارات خاصة مع السعر بجانب مواصفات ومميزات السيارة التي تختلف اهتمام كل شخص عن الأخر فالبعض يرغب في أن يقتني سيارة كبيرة فارهة والبعض الآخر يفضل اقتناء سيارة بها إمكانيات عالية وتكون بها الكثير من المزايا وتكون أيضاً منخفضة السعر في نفس الوقت، كما يوجد الكثير من الأمور الأخرى بجانب السعر تشغل بال كل من يرغب بشراء سيارة مثل قوة المحرك مواصفات الأمن والسلامة ومساحة السيارة من داخل ونوعها سواء كانت سيارة عائلية أو رياضية ومتاح بها كافة وسائل الراحة والرفاهية كل تلك مزايا لاغنى عنها بجانب السعر المنخفض لكل يضمن تحقيق المعادلة الكاملة لاقتناء سيارة مفضلة، لذا جمعنا لكم ارخص سعر للسيارات للعام الحالي وتكون قوية بمميزات كبرى فتابعوا معنا.

ارخص سيارات بالسعودية 2022

ستشمل قائمة أسعار السيارات ما تتراوح بين 41.400 ألف ريال سعودي إلى 52.258 ألف ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية واستكشاف معنا مواصفات ومزايا السيارات بجانب السعر الحالي.

سيارة سيارة ميتسوبيشي أتراج 2022

تعتبر السيارة ميتسوبيشي موديل 2022 من أفضل سيارات سيدان التي تشمل تكلفة سعر بسيط معقول مع مميزات متنوعة تجعلها خيار مناسب لكل من يهتم بسعر سيارة منخفض مع شكل خارجي مبهر مع تقنية عالية الجودة بالكثير من المزايا سواء بالمحرك وقوته وتصميم خارجي انسيابي قوي.

حيث أن محرك السيارة سعة 1.3 لتر كما يتكون من 3 اسطوانات بقوة كبرى تبلع 57 كيلو واط مع قوة 78 حصان. كما أن ناقل حركة فل في سيارات ميتسوبيشي اتراج. عجلات السيارة بقياس 15 بوصة. مصابيح نهارية ومصابيح أمامية وخلفية من نوعية ليد. كما أن السيارة متوفر بها عجلة قيادة متعددة الوظائف ومختلفة. نوافذ السيارة كهربائية تعمل بأزرار من الجانب.

سعر سيارة ميتسوبيشي أتراج 2022 سعودية

في معارض المملكة العربية السعودية يتواجد سيارات ميتسوبيشي بأنواع مختلفة وأشكال متعددة الألوان بسعر منخفض يبدأ من 14.400 ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس موديل 2022 ارخص سيارات بالسعودية

لا غنى عن التعريف من سيارات شركة توتيتا العالمية التي تمتاز بشكلها العملي والسعر الإقتصادي في نفس الوقت حيث تعد من كبرى سيارات وفي مقدمة سيارات سيدان المتطورة للعام الحالي حيث أن تلك السيارة بها الكثير من مميزات من قوة المحرك وخصائص الأمان والراحة في القيادة وكماليات السيارات.

نظام صوتي متطور بالسيارة حيث يوجد مشغل اسطوانات بمزود 4 سماعات مع وصلات متعددة تتوافق مع مشغلات وسائط محمولة وشاشة متطورة تعرض كل معلومات، شاشة تعمل باللمس مقاس 6.25 بوصة. ناقل الحركة بالسيارة يتوفر بعزم دوران متغير باستمرار (CVT) تصميم خارجي رياضي جرئ قوي مع نظام تعليق متطور يمتص الصدمات ويقلل من الاهتزاز داخل مقصورة قيادة لأعلى درجة. خطوط ديناميكية من جوانب السيارة، مع توفر حساسات خلفية.

سعر سيارة تويوتا يارس 2022 بمعارض السعودية

تتوفر السيارة في كل معارض المملكة العربية السعودية بسعر مخفض مع مزاياها الكثيرة حيث تبدأ سعرها من 41.400 ريال سعودي.