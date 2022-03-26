35 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة ٢٠٢٢في السعودية بمميزات ومواصفات جبارة

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35 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة ٢٠٢٢في السعودية، منذ أن بدء العام الجديد 2022 قد ظهر العديد من موديلات وأنواع السيارات في السوق السعودي الموجود بداخل المملكة العربية السعودية ومن بينها سيارة أودي ونسيان صني وجيب نيسان والعديد من الماركات العالمية المتنوعة، ونحن ندرك أسعار السيارات متحدثة الإصدار، ومن هذا الوقت يبحث جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وجميع أسعار السيارات المتاحة بالسوق السعودي، وحرصنا اليوم أن نوفر لكم مجموعة متنوعة من أرخص أنواع السيارات في السعودية.
35 الف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة ٢٠٢٢في السعودية
يوجد أنواع كثيرة من السيارات الرخيصة في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها جميع المواطنين السعوديين وتحمل الكثير من المميزات ومن بينها الآتي:ـ
سيارة أم جي 2022
- تتوفر سيارة أم جي في سوق السيارات السعودي بأرخص الأسعار المناسبة للكثير من الفئات وسعرها متوفر 35,900 ريال سعودي.
- كما أن السيارة تأتي بتصميم مميز وأنيق للغاية وأكثر جاذبية، ومما يجعلها من بين السيارات التي يفضلها الكثير من الشباب.
- كما أن السيارة تتميز بأداء مميز حيث أنه ذات قوة محرك تبلغ نحو 107 حصان.
- السيارة تقوم بالعمل من خلال ناقل حركة أتوماتيك ويعمل بنحو 4 سرعات مختلفة.
سيارة رينو سيمبول 2022
- ذلك السيارة متوفرة بالمملكة العربية السعودية بأقل الأسعار التي تتناسب مع الكثير من الفئات المتنوعة.
- يبلغ سعر السيارة نحو 38.900 ريال سعودي.
- وتعد سيارة رينو سيمبول ذات الطراز الفرنسي الأنيق والجديد والمميز والعصري حتى تكون مناسبة للجيل الجديد.
- وذات محرك يبلغ قوته نحو 102 حصان، وقد تصل المسافة نحو 180 كيلو متر بالساعة.
- كما أنها مصنفة من بين السيارات الاقتصادية باستهلاك الوقود وتكون مناسبة للسفر لمسافات طويلة.
سيارة أريزو 2022
- هذا الإصدار من بين أنواع السيارات التي تحمل الكثير من المميزات حيث أن يوجد بها شبك أمامي.
- مزودة بناقل حركة أتوماتيك، كما أنها تعمل بنحو 7 سرعات مختلفة، والسيارة تتميز بوجود فرامل مانعة للانغلاق.
- مما يجعل ذلك السيارة تتنافس بقوة مع السيارات الأخرى لذلك الإصدار.
- من المقرر أن يتم طرح السيارة في الأسواق السعودية بسعر يبدأ من 35 ألف ريال سعودي.
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