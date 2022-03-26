وحش السيارات الروسي وصل.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مواصفاتها ومزايها وأسعارها الرائعة جدا فى بعض الدول

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سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مواصفاتها، تعرف سيارة لادا نيفا 2022 بسيارة لادا برونتو وقد أعلنت عنها الشركة الروسية أفتوفاز تتميز تلك السيارة بجاذبية عالية ومواصفات فخمه جعلتها تكتسب شعبية كبيرة قبل طرحها في الأسواق السُّعُودية، حيث تجمع ما بين المظهر الشبابي والكلاسيك وتناسب العديد من الفئات العمرية المختلفة وقد طرحت الفئة الأولى للسيارة في الأسواق سنة 1977 ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة وأسعارها. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مواصفاتها مواصفات لادا نيفا 2022 زودت سيارة لادا نيفا بمحرك تصل قوته الحصانية إلى 114 حصان وتقدر سعته بنحو 1600 سي سي.

كما تأتي بخيار آخر للمحرك يعمل بقوة 168 حصان وتقدر سعته بنحو 2000 سي سي أي 2 لتر.

صنعت عجلات سيارات لادا نيفا من بلاستيك مقوى يتحمل الصدمات ولا ينكسر.

وتأتي عجلات السيارة بمقاس 15 بوصة.

السيارة تحتوي على عدة أنظمة الأمان مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق abs ونظام الحقن الإلكتروني. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 تشتهر سيارة لادا نيفا 2022 بالعديد من المميزات التي تجعلها من أفضل السيارات الموجودة في السوق السعودي.

بالعديد من المميزات التي تجعلها من أفضل السيارات الموجودة في السوق السعودي. حيث أنها تتميز بوجود مصابيح كهربائية تعمل بتقنية الليد موجودة على جانبي السيارة ومن الخلف.

كما تحتوي على عوازل صوتية تمنع مرور الضوضاء من الخارج إلى داخل السيارة.

وتحتوي على مقاعد مريحة مبطنة تعمل على تدفئة الركاب وراحتهم في أثناء الركوب.

السيارة مزودة بعدة أنظمة الترفيه مثل أنها تدعم خاصية أبل كار بلاي ويوجد بها بلوتوث.

وتتوفر بها شاشة تعمل عن طريق اللمس وتتوفر بها أنظمة الأمان تعمل على الحفاظ على السيارة والركاب من الصدمات

مثل الوسائد الهوائية بالإضافة إلى نظام الفرامل المانع للانغلاق.

تتميز السيارة بالثبات على مختلف الطرق حتى مع زيادة سرعتها عند القيادة.

يتوفر بالسيارة إضاءة توجد في السقف لتعطي إضاءة واضحة لمقصورة السيارة الداخلية. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول تم طرح سيارة لادا نيفا 2022 في الأسواق الروسية بفئتين مختلفتين ويبدأ سعر الفئة الأولى من 623 روسي بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 711 روبل روسي.

بفئتين مختلفتين ويبدأ سعر الفئة الأولى من 623 روسي بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 711 روبل روسي. بينما في الأسواق السُّعُودية تم طرح نسخة واحدة من السيارة يبدأ سعرها من 36.850 ريال سعودي.

أما في السوق الأمريكي فقد وصل سعر لادا نيفا 2022 إلى 8582 دولار أمريكي وأقصى سعر للسيارة في السوق الأمريكي 9735 دولار. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسي وصل.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مواصفاتها ومزايها وأسعارها الرائعة جدا فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الروسي وصل.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة مواصفاتها ومزايها وأسعارها الرائعة جدا فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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