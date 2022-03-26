مواصفات ومميزات أحدث إصدار لسيارة كيا k5 والتعرف على سعرها في الأسواق

تأتي سيارة كايا K5 لتكون بديلة لسيارة كيا أوبتيما، وهي من فئة السيارات السيدان ولتأتي بمميزات وتقنيات جديدة، مما يجعلها منافسة لسيارات من نفس الفئة السعرية كهيونداي وتويوتا كامري، فتأتي السيارة بنظام ترفيهي سهل في الاستخدام مع قيادة مريحة، وتصميم عصري وجريء، ومقصورة فاخرة، وغيرها من التقنيات الحديثة التي سنذكرها، فنقدم لك مواصفات كايا K5 وأسعارها.

مواصفات سيارة كايا K5

تأتي سيارة كايا K5 بثمانية فئات، ومن أهم المواصفات التي تأتي بها السيارة ما يلي: –

المعدل متوسط في اقتصاد الوقود

التصميم الداخلي عالي الجودة.

القيادة مريحة.

المساحة كبيرة للرأس في المقاعد الخلفية.

المحرك يأتي قوي وهادئ.

أنظمة تقنية من أجل مساعدة السائق في القيادة.

جنوط رياضي من 16 ل 19 بوصة.

ناقل الحركة أوتوماتيك يأتي بثمانية سرعات اختيارية.

نظام الدفع الرباعي ولكن في فئات LXS وفئة GT- Line.

السيارة تأتي بقوة 180 حصان.

عزم الدوران يأتي 196 نيوتن/ متر.

المصابيح النهارية والخلفية تأتي بإضاءة Heart Beat والمصابيح LED كما أنها تمتد على عرض غطاء السطح الخلفي.

تأتي السيارة بزجاج أمامي وهو مصفح صوتي.

الأبعاد الخارجية 4,905 ملم.

الطول 2.3 بوصة.

العرض 2 بوصة.

قاعدة العجلات 2850 ملم.

التصميم الداخلي للسيارة فسيح نسبيًا.

المقصورة الداخلية رياضية.

المقاعد الخلفية للسيارة قابلة للطي.

صندوق السيارة فتحه وقفله اوتوماتيك.

الشاشة لمس 8 بوصة.

يتواجد مخرجين USB.

ست مكبرات صوت.

إمكانية التحكم الآلي في المناخ.

تشغيل محرك السيارة بضغطة واحدة للرز.

إمكانية تشغيل المحرك من على بعد.

سعر سيارة كايا K5

تأتي سيارة كايا K5 إصدار 2021 في الدول العربية بالأسعار الآتية:

K5 إصدار 2021 في الدول العربية بالأسعار الآتية: السعر في مصر يبلغ 322 ألف جنيه مصري.

السعر في الكويت يبدأ من 9,300 دينار إلى 10,500 دينار كويتي.

السعر في قطر يبدأ من 93 ألف ريال قطري إلى 105,000 ريال قطري.

السعر في السعودية يبدأ من 93 ألف ريال إلى 105 ألف ريال سعودي.

السعر في الإمارات يبدأ من 76 ألف درهم إلى 110 ألف درهم إماراتي.

ألوان سيارة كايا K5

تأتي السيارة كايا k5 بأكثر من لون: