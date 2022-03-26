نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 من أهم الشاحنات القوية المتوفرة بالسوق المحلي والسوق العالمي بأكثر من نسخة وأكثر من فئة، ومن خلال ما يلي نوضح بالتفصيل المراجعة الكاملة الخاصة بالسيارة، مع بيان سعر الشراء للسيارة من نوع إف جي كروزر بالمملكة السعودية حيث تتمتع بالشعبية الكبيرة ويتساءل عن أهم مواصفاتها لعديد من المشترين والراغبين في الحجز لها، وفيما يأتي المزيد من المعلومات الخاصة بالسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر والأسعار المحلية نتابعها من خلال هذا التقرير الحالي عن أهم ما يتعلق بوصف السيارة الذي يجعلها من الشاحنات القوية المتميزة والتي لها دور في المرور الآمن على كل الطرق الصعبة الوعرة، وأهم مواصفات السيارة ما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

مواصفات سيارة اف جي كروزر نتعرف عليها من خلال الآتي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك المحرك وسعته تصل لألفين ونصف سي سي.

متوفر بالسيارة الموتور بعزم الدوران مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

المقاعد المتوفرة بالشاحنة إف جي كروزر مريحة ومقصورتها من الداخل رحبة.

أهم تجهيزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة يتواجد فيها عدد من التجهيزات الأساسية للأمان من أهمها ما يلي:

متوفر بالسيارة وسائد هوائية وتمنع التعرض لأي صدمات.

متواجد في شاحنة إف جي كروزر فرامل تمنع الانغلاق.

السيارة ممتلكة لأحزمة الأمان لحماية الركاب.

أهم الملحقات في السيارة تويوتا اف جي كروزر

بعض الملحقات الكمالية المتميزة في السيارة لقيادة أكثر سهولة ومتعة ومنها ما يلي:

متوفر التكييف الأوتوماتيك المتميز.

الراديو المدمج متواجد بالسيارة.

منفذ من نوع يو إس بي.

المنفذ نوع إي يو إكس متوفر بشاحن إف جي كروزر.

متواجد بالسيارة أيضا الشاشة بالمقاس ستة ونصف بوصة.

المقاعد مغطاة تماما بخام المطاط.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة تتواجد بالأسواق المحلية بالمملكة السعودية بعدد من الفئات تصل لأربعة فئات كلها متوفر فيها العديد من التجهيزات والملحقات وبمستويات مختلفة والسعر الخاص بها يصل لنحو مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي.