نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة رينو داستر 2021 الوحش الفرنسي العملاق للطرق الوعرة مواصفات واسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مواصفات واسعار سيارة رينو داستر 2021 الوحش الفرنسي مطلب الكثير من الأشخاص الذين يريدون أن يقومون بشراء سيارة تتحمل مشاق الطرق والطرق الوعرة والغير ممهدة، ويعد هذا النوع من السيارات من الأنواع المفضلة لدى الكثير خاصة بالمملكة العربية السعودية وبعد نجاح ماركة رينو واحتلالها مكانة ممتازة بين ماركات السيارات العالمية أصبحت من الماركات التي يسعى إلى طلبها الكثير وسوف نقوم بعرض المواصفات الخاصة والأسعار التي تبدأ بها سيارة رينو داستر والتي تأسست عام 1898 ميلادي على يد لويس رينو الفرنسي، وقد اندمجت ماركة رينو مع شركة نيسان سنة 1999 ميلادي من أجل إنتاج العديد من الموديلات التي تناسب جميع الأذواق بالعالم، ويوجد موديلات جديدة وحديثة لماركة رينو وسوف نتعرف على التفاصيل كاملة في السطور القادمة.

مواصفات سيارة رينو داستر بي اي دفع ثنائي

تنتمي إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

نوع دفع العجلات دفع أمامي.

محرك السيارة ذو حجم 1.6 لتر.

ناقل الحركة في سيارة ربنو داستر هو ناقل أوتوماتيك CVT.

كما أن السيارة تقوم باستخدام الوقود البنزيني.

أيضًا تقوم السيارة باستهلاك لتر واحد من البنزين لكل 15.9 كيلو متر.

تحتوي على 4 عدد من الاسطوانات.

كما أن الاسطوانات الموجودة بالسيارة تقوم بتوليد قوة 115 حصان.

تحتوي رينو داستر على العديد من وسائل الترفيه المختلفة والتكنولوجيا الحديثة.

كما أنها تحتوي على يو اس بي.

يوجد بها مشغل سي دي.

كما تحتوي على بلوتوث.

يوجد بالسيارة مكبرات صوت عددها 4 مكبرات.

يبدأ سعر سيارة رينو داستر 2021 من ذو الدفع الثنائي 1.6 لتر بسعر 64.990 ريال سعودي.

سعر سيارة رينو داستر 2021 دفع رباعي 2 لتر

السيارة فئة رياضية.

دفع العجلات بها دفع رباعي.

حجم المحرك الخاص بها 2 لتر.

تحتوي على 4 اسطوانات لتوليد قوة 135 حصان.

كما أن السيارة تقوم باستخدام البنزين كوقود لها.

ناقل الحركة بها ناقل أوتوماتيك.

تستهلك الوقود بمعدل 1 لتر لكل 13.2 كيلو متر.

يبدأ سعر سيارة رينو داستر دفع رفاعي 2 لتر 2021 بمبلغ 71.990 ريال سعودي.

كما يوجد بالسيارة العديد من وسائل الترفيه.

تحتوي على مشغل يو اس بي ومشغل سي دي.

أيضًا تحتوي على أقفال آلية للأبواب والنوافذ للأمان.

مواصفات رينو داستراس اي دفع ثنائي 1.6 لتر

هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ونوع الدفع بها هو دفع أمامي، كما تقوم باستهلاك لتر بنزين لكل 15.9 لتر كيلو متر، تحتوي على 4 أسطوانات لتوليد قوة بمقدار 115 حصان، يوجد بها حساسات خلفية كما تحتوي السيارة على 4 وسائد هوائية بالإضافة إلى ناقل الحركة بالسيارة رينو داستر اس اي دفع ثنائي هو ناقل أوتوماتيك.

مواصفات رينو ميجان 1.6 لتر بي إي 2021

سيارة رينو ميجان من السيارات التي تنتمي إلى فئة سيارات سيدان كما أن نوع الدفع الخاص بالعجلات هو دفع أمامي، كما يبلغ محرك السيارة 1.6 لتر وتحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك، كما أن السيارة مزودة بعدد 4 أسطوانات تعمل عىل توليد قوة تقدر بحوالي 115 حصان، السيارة تقوم باستخدام وقود البنزين كما تقوم باستهلاك ما يقرب من لتر واحد فقط من البنزين عندما تسير مسافة 16.6 كيلو متر، وتحتوي السيارة على 4 مكبرات من الصوت وبلوتوث ومشغل سي دي ويو اس بي يبدا سعر سيارة رينو ميجان 58.880 ريال سعودي.

رينو كوليوس بي اي دفع ثنائي

هي من فئة سيارات رياضية متعددة الاستخدامات كما أن الدفع بها دفع أمامي ويبلغ حجم محرك سيارة رينو كوليوس بي اي دفع ثنائ هو 2.5 لتر، كما أنها تحتوي على 4 أسطوانات من أجل توليد قوة بمقدار 170 حصان، فضلاً عن ذلك أن ناقل الحركة بها هو أوتوماتيك وتستخدم الوقود البنزيني، وتستهلك السيارة عندما تسير مسافة 13.9 كيلو متر لتر واحد فقط من البنزين، وتعد من السيارات المتميزة والتي تتميز بالفخامة والرقي وتحتوي على 6 مكبرات من الصوت وبها مشغل يو اس بي كما تحتوي على مشغل سي دي وسعر رينو كوليوس بي اي دفع ثنائي 2021 يبدأ من 90.908 ريال سعودي.

بلغت أسعار سيارة رينو داستر 2022 الفئة الأولى بالجنيه المصري حوالي 288 ألف جنيه مصري كما أن الفئة الثانية من سيارات رينو داستر لعام 2022 مبلغ 303 ألف جنيه مصري، والفئة الثالثة يتم عرضها في السوق المصري والأسواق المحلية بقيمة 333 ألف جنيه مصري ومن المعروف أن رينو داستر من السيارات الرياضة ذات الاستعمال والاستخدام المتعدد وبها عوامل ووسائل أمان عالية جدًا بالنسبة للسائق وأيضًا للركاب.

سيارات مستعملة بالتقسيط

هناك العديد من شركات تمويل السيارات بالمملكة العربية السعودية تعرض العديد من السيارات المستعملة للتنازل بدون مقابل وبالتقسيط حيث يمكن للعميل شراء سيارة بالتقسيط مستعملة دون أن يدفع دفعة أولى لها، ومن أفضل شركات تمويل السيارات الجديدة والمستعملة شركة عبداللطيف جميل لتمويل السيارات، حيث يتوفر بها الكثير من السيارات المستعملة التي تتميز بحالتها الممتازة كما يتم تقسيط مبلغ السيارة على عدة أشهر، حيث يعرض سيارة كيا اوبتيما 2020 مستعملة بقسط شهري يبلغ قيمته 1.569 ريال سعودي.