كيا ريو 2021 الجديدة بالسعودية 1000 ريال فقط شهريًا واحصل على سياراتك بألوان مميزة

كمانقدم لكم سيارة كيا ريو 2021 الجديدة بالسعودية حيث يمكنك الآن الحصول على سيارة أحلامك بالتقسيط شهريًا مبلغ 1000 ريال سعودي من وهناك العديد من الأنواع الخاصة بماركة كيا ريو سوف نعرضها بالتفصيل ونعرض لكم سعر كيا ريو 2021 بجميع أنواعها المختلفة وسعرها الكاس والتقسيط أيضًا، وسنتعرف سويًا على المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة ريو 2021، كما أننا سنعرض لكم ثمن الدفعة المالية الأولى والأخيرة لكل نوع سيارة وطريقة الحصول على السيارة الكترونيًا بكل سهولة.

كيا ريو 2021 الجديدة بالسعودية

يحلم الكثير من الأشخاص شراء سيارة أحلامه ولكن هناك العديد من الظروف المالية التي لا تسمح بدفع ثمن السيارة مرة واحدة، لذلك هناك عدد من شركات السيارات تقدم تمويلات على عدد من الماركات والسيارات ومنها مجموعة الجبر لتمويل السيارات، حيث يعرض عدد من سيارات كيا ريو بالتقسيط والكاش وعلى المستهلك اختيار ما يناسبه.

مواصفات كيا 2021 LX

تنتمي إلى فئة سيارات سيدان.

بالإضافة إلى نوع دفع العجلات بالسيارة أمامي.

تحتوي على 4 أسطوانات لتوليد قوة تقدر ب 100 حصان.

أيضًا السيارة تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيك.

كما أن عدد السرعات بالسيارة 4 سرعات.

نظام المحرك الخاص بالسيارة يعمل بالنزين.

حجم محرك ريو 2021 L X هو 1.4 لتر.

تستهلك السيارة 1 لتر من البنزين لكل 17.5 كيلو مترز

كما أنها تحتوي على يو اس بي.

السيارة تحتوي على مشغل سي دي.

كما يوجد بالسيارة 4 مكبرات صوت.

سعر سيارة كيا ريو 2021 LX

تقوم مجموعة الجبر لتمويل السيارة بعرض السيارة بمبلغ مالي وقيمته 58.648 ريال سعودي.

حيث إن الدفعة الأولى للسيارة هي 5.865 ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة للسيارة 17.595 ريال سعودي.

ثمن القسط الشهري للسيارة 1.088 ريال سعودي.

سوف يكون التقسيط على 60 شهرًا.

طريقة الحصول على السيارة

يمكن الحصول على السيارة بطريقة سهلة جدًا من خلال موقع موتري السعودية.

وهو من أكبر الأسواق الخاص بتجارة السيارات.

حيث يمكن الدخول على الموقع ومشاهدة العروض ونوع السيارة التي تحتاج إليها والقسط الشهري الذي يناسبك.

ثم الضغط على ارسل طلبك.

بعدذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة واضغط إرسال.

سوف تقوم الشركة العارضة للمنتج بتلقي طلبك والرد عليه خلال أيام قليلة من أجل استكمال التسجيل واستلام السيارة.

كيا ريو هتشباك

سيارة من نوعية سيارات هاتشباك.

الدفع الخاص بالعجلات دفع أمامي.

كما يبلغ محرك السيارة 1.4 لتر.

تحتوي السيارة على 4 أسطوانات وتولد قوة بمقدار 100 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة هو ناقل أتوماتيكي.

كما أنها تحتوي على عدد 6 سرعات.

نوع الوقود المستخدم للسيارة هو بنزين.

تقوم السيارة باستهلاك لتر واحد فقط من البنزين لكل 17.5 كيلو متر.

يبدأ سعر كيا ريو هاتشباك 2021 G969 حوالي 74.836 ريال سعودي.

سيارة مستعملة للبيع

هناك العديد من السيارات التي من خلالها يستطيع الإنسان الحصول على ما يريد بأسعار مخفضة ومنها سيارات مستعملة بالتقسيط مثل سيارة هوندا أكورد موديل 2020 حيث يعرضها صاحبها للبيع ويوجد المكان بالدمام وتتوفر السيارة باللون الأبيض كما أن جنوط السيارة ألومنيوم بالإضافة إلى أن السيارة قد قطعت القليل من المسافات حيث تعد السيارة بحالة الزيرو، ومالك السيارة يعرضها بثمن 70 ألف ريال سعودي بالتقسيط المريح وللتواصل مع مالك السيارة الاتصال على 966115202757.