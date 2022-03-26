سعر بيجو 508 موديل 2022 أقوى عروض المجدوعي مع السعودي الفرنسي لشهر نوفمبر

يعتبر سعر بيجو 508 موديل 2022 من الأمور التي تشغل الكثير من الأشخاص حيث تعتبر ماركة بيجو من الماركات المميزة في السيارات وتعد مزيج بين السيارات الرياضة التي تكون متعددة الاستخدامات وبين الذوق الشبابي فضلاً عن إطلالة السيارة الخارجية التي تتميز بالقوة الحادة والكماليات الموجودة داخل السيارة وايضًا عنا صر التحكم الخاصة بالسيارة وعناصر المساعدة، وسوف نتعرف بالتفصيل على مواصفات سيارة بيجو 508 وأهم مميزاتها وسوف نعرف لكم العروض التي تقدمها شركات تجارة السيارات لشهر نوفمبر الحالي من أجل أن تغتنموا الفرصة وتقوموا بعملية الشراء بكل سهولة ويسر.

سعر بيجو 508 موديل 2022 اللور سبورت

قامت مجموعة المجدوعي بإطلاق عروض جديدة على سيارات بيجو 2022 بالمملكة العربية السعودية وبدأت العروض بالفعل من يوم 1/11/2021 وسوف يكون نهاية عروض سيارات بيجو من مجموعة المجدوعي يوم 30/11/2021 وقد قدمت المجموعة داخل العرض سيارة واحدة فقط وهي بيجو 508 موديل 2022 اللور سبورت، وقامت الشركة بعرضها داخل العرض بستعر تنافسي وهو 117.000 ريال سعودي كاش، وهناك طريقتين للحصول على السيارة هما الاتصال المباشر على الشركة من خلال الضغط على اتصال الشركة، أو الضغط على نموذج طلب الشراء ووضع البيانات المطلوبة وإرسالها للشركة للرد عليك.

مواصفات بيجو 508

بيجو اللور سبورت موديل 2022 هي من الفئة التي تنتمي لسيارات سيدان.

كما أن دفع العجلات بالسيارة هو دفع أمامي.

يبلغ حجم محرك سيارة بيجو 508 هو 1.6 لتر.

تحتوي السيارة على 4 أسطوانات تقوم بتوليد الطاقة بقوة 217 حصان.

ناقل الحركة بسيارة بيجو هو اوتوماتيك ويحتوي على 6 من السرعات.

تتميز بأن وقودها محركها بنزين.

جدير بالذكر أن السيارة تقوم باستهلاك الوقود بمعدل لتر واحد لكل 14.6 كيلو متر.

تتوفر بالسيارة الكثير من أنظمة الترفية والتكنولوجيا الحديثة.

يوجد بالسيارة يو اس بي.

كما يوجد 6 مكبرات من الصوت.

توفر سيارة بيجو 508 2022 نظام ملاحة.

ويوجد بالسيارة مدخل AUX.

تحتوي على بلوتوث.

مميزات بيجو 508

تحتوي عىل أنظمة أمان فضلاً عن الراحة والسهولة التي تتمتع بها سيارة بيجو الجديدة بالمملكة العربية السعودية.

تحتوي على نظام تثبت السرعة الذكي حتى لا يتجاوز السائق السرعة المحددة.

كما أنه يتم فتح باب السيارة باستخدام ريموت كنترول.

يوجد أمان للأبواب الخاصة بالسيارة حيث إنها تقفل بطريقة آلية.

يوجد بالسيارة مكيف أوتوماتيك وأيضًا النوافذ تعمل بالكهرباء.

مواصفات سيارة بيجو 2008 اكتيف 2022

تعد تلك السيارة من السيارات التي تنتمي إلى فئة ونوعية السيارات الرياضة المتعددة الاستخدام.

نوع دفع العجلات أمامي.

كما أن حجم المحرك الخاص بالسيارة 1.6 لتر.

ناقل الحركة في سيارة بيجو 2008 اكتيف 2022 هو ناقل اوتوماتيك.

كما تحتوي على 4 أسطوانات من أجل توليد قوة بمقدار 115 حصان.

تستهلك السيارة لتر بنزين لكل 17.7 كيلو متر.

تحتوي السيارة على 6 مكبرات صوت.

أيضًا يوجد بالسيارة يو اس بي وبلوتوث ومدخل AUX.

يبدأ سعر سيارة بيجو 2008 اكتيف 2022 من 72.000 ريال سعودي.

سيارة هوندا أكورد 2020

تعد من السيارات العملية والتي تتميز بالانسيابية في القيادة والشكل الشبابي وتنتمي إلى فئة سيارات سيدان، ويوجد منها الجديد والمستعمل حيث يتم عرض المستعمل من سيارات هوندا أكورد موديل 2020 بأسعار مخفضة عن الجديدة، وهناك العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية الذين يقومون ببيع سيارات مستعملة بالتقسيط، ومن ضمن تلك السيارات سيارة هوندا أكورد حيث يعرضها صاحبها بمبلغ مالي ثمنه 70 ألف ريال سعودي كما تتوفر خاصية التقسيط ولا يوجد دفعة أولى بل يوجد دفعة أخيرة والاستفسار عن السيارة يرجى الاتصال على 966115202757.