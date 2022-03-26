توجد سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بالتقسيط والتنازل بدون مقابل، حيث يبحث الكثير من الناس عن السيارات الغير مكلفة وتكون بحالة جيدة فالسيارات بصفة عامة منها ما هو جديد ومنها ما هو مستعمل بحالة الجديد ويصل لدرجة الزيرو حيث أننا من خلال موقعنا نوفر عليكم الوقت والجهد في العثور على سيارة بحالة الزيرو وباقل مبلغ، حيث نعرض لكم سيارات للتنازل بدون مقابل من أجل الحصول عليها بكل سهولة كما أن هناك العديد من سيارات للتنازل بالتقسيط على أكثر من شهر مع وجود دفعة أخيرة ويتم التقسيط للفرد أو البنك وسوف نقدم المعلومات الكافية عن كل سيارة مستعملة بالتقسيط.

سيارات مستعملة للبيع بالسعودية

هناك الكثير من سيارات للبيع بالسعودية بأسعار ممتازة ومخفضة ويقوم صاحب السيارة بعرض السيارة للبيع من أجل العديد من الأسباب كالسفر أو استبدال سيارة أخرى وهناك سيارات مستعملة للبيع بحالة ممتازة مثل الزيرو.

السيارة هيونداى ألنتر موديل 2021

تتميز هذه السيارة بأنها من الموديلات الحديثة والسيارة قد قطعت مسافة 26 ألف كيلو متر.

وهذا يعتبر أن السيارة مستعملة بحالة الزيرو.

كما تتميز السيارة بأن بها ماكينة رباعية الاسطوانات سعة 2 لتر مما يولد قوة 159 حصان.

كما أن السيارة هيونداى ألنترا موديل 2021 تعمل مع ناقل حركة أوتوماتيك.

وبها نظام ذكى لتثبيت السرعة والتحكم بإطار السيارة تحكم كامل.

ويوجد بها شاشة خلفية للركن السيارة هيونداى ألنترا موديل 2021 بها تكييف أوتوماتيك.

كما أن المقاعد الخاصة في سيارة هيونداي النترا 2021 توجد بها فتحات للتكييف.

السيارة هيونداى ألنترا موديل 2021 متوفرة عن طريق البنك الأهلي.

موديل 2021 متوفرة عن طريق البنك الأهلي. والسيارة للتنازل أقساط حيث يبلغ القسط الشهرى لها86 ريال.

قد تم دفع 5 أقساط وقيمة الدفعة الأخيرة 24 ألف ريال 265 ريال.

وبالتالي يصل إجمالي المبالغ المتبقية على السيارة 90.663 ريال سعودي وهذا يشمل الأقساط والدفعة الأخيرة.

هوندا أكورد 2020 مستعملة

السيارة توجد في الدمام بحالة ممتازة وناقل الحركة بها هو ناقل أوتوماتيك، كما أن السيارة موديل 2020 وتنتمي للفئة سيدان كما أنها تحتوي على جنوط ألومنيوم، كما قطعت السيارة مسافة 65.000 كيلو متر، صاحب السيارة يعرض سيارة هوندا أكورد 2020 للبيع بمبلغ مالي قدره 75.000 ريال سعودي للتواصل مع مالك السيارة يرجى الاتصال على الرقم 966115202757.