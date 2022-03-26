سعر تويوتا راش السعودية 2020 مواصفات ممتازة وأسعار مميزة وحصرية.. احصل عليها الآن

نقدم لكم سعر تويوتا راش السعودية واهم مواصفات السيارة حيث تعتبر تويوتا من الماركات المميزة والتي يقبل عليها الكثير من العملاء ونجدها منتشرة وبكثرة بين معارض بيع السيارات، وفي هذا الوقت نجد أن السيارة تتواجد بكثرة في المملكة العربية السعودية ولكن بأسعار متفاوتة ومختلفة وسوف ننعرض لكم السعر الأصلي للسيارة حتى لا تنخدعون وراء جشع التجار وأيضًا سوف نوضع بالتفصيل مواصفات تلك السيارة وتلك الفئة من سيارات تويوتا والتي تعد الأقوى والأفضل بين العديد من الماركات الأخرى وسوف نتعرف على وسائل الأمان الخاصة بالسيارة وكذلك ملحقات السيارة ومواصفاتها، وتعد ماركة تويوتا هي الأقوى بين ماركات السيارات الأخرى ويقبل عليها العديد من الأشخاص.

سعر تويوتا راش السعودية

كما ذكرنا أن الأسعار متفاوتة ولكن يجب معرفة السعر الأصلي لسيارة تويوتا راش 2020 كما هو موضح بالموقع الرسمي الخاص ببيع السيارة.

كما هو موضح بالموقع الرسمي الخاص ببيع السيارة. والذي يعرض لك كل ما يخص السيارة.

ويمكن طلب السيارة والحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات.

وتتوفر تويوتا راش السعودية بالعديد من الألوان المبهجة والجميلة والتي تناسب كافة الأذواق.

توفر الشركة تويوتا راش بفئتين أو نوعين.

الفئة الأولى من تويوتا راش السعودية توفرها الشركة بمبلغ 76.820 ريال سعودي.

توفرها الشركة بمبلغ 76.820 ريال سعودي. أما الفئة الثانية من السيارة فتوفرها الشركة بمبلغ 71.990 ريال سعودي.

مواصفات تويوتا راش

تنافس السيارة الكثير من الماركات الأخرى مثل الهونداي ونيسان كيكس وغيرها من ماركات السيارة المعرفة.

توفر الشركة السيارة بنوعين مختلفين وكل نوع معه ملحقاته الحديثة وسبل الأمان اللازمة.

أضواء السيارة من الأضواء الممتازة والتي توضح الرؤية جيدًا خاصة الأضواف في الجهة الخلفية للسيارة.

جميع الأضواء الموجودة في هيكل السيارة الداخلي والخارجي من الليد شديد الإضاءة والموفر للطاقة.

يعمل محرك السيارة بقوة 142 حصان.

كما تتميز أن سعة محركها 1500 سي سي.

تتميز السيارة بقدرتها العالية على الثبات.

تعد عجلات السيارة قوية جدًا ومصممة للمنحدرات والطرق الواعرة من أجل التنزه بأمان في أي مكان.

لذلك فإن مواصفات السيارة تعجلها من السيارات المميزة والتي تتنافس بقوة مع ماركات أخرى من السيارات مثل ماركة الكريتا.

تقسيط تويوتا يارس عبد اللطيف جميل

قامت شركة عبد اللطيف جميل بطرح عروض حصرية على سيارات تويوتا يارس وسوف تكون السيارات المشمولة داخل العرض بالتقسيط وهذا العرض مستمر حتى 30/11/2021 فقط والسيارات الموجودة داخل العرض هي كالآتي:

تويوتا يارس 2021 واي شركات.

تويوتا يارس 2021 واي.

سيارة تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي 1.5.

تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور.

تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور فتحة سقف.

سيارة تويوتا راش 2022 استاندرد.

سيارة تويوتا رش 2022 جي ال.

مواصفات تويوتا يارس ام تي 2021

تنتمي تويوتا يارس ام تي 2021 إلى فئة سيارات سيدان.

نوع دفع العجلات بالسيارة هو الدفع الأمامي.

تحتوي على 4 أسطوانات.

كما أنها الأسطوانات تقوم بتوليد قوة تبلغ 98 حصان.

ناقل الحركة لسيارة تويوتا يارس ام تي 2021 هو ناقل حركة عادي وليس أوتوماتيك.

كما تحتوي السيارة على 5 سرعات.

الوقود المستخدم هو البنزين.

تحتوي على 2 من مكبرات الصوت.

تقوم السيارة باستهلاك 1 لتر من البنزين لكل 18.8 كيلو متر.

حجم محرك السيارة 1.3 لتر.

سعر تويوتا يارس ام تي 2021 بالسعودية يبدأ من 45.900 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2022 بالتقسيط

توجد سيارة تويوتا كامري 2022 جديدة كليًا معروضة للبيع من قبل شركة هلا السعودية للسيارات حيث توفرها الشركة بسعر ممتاز وناقل الحركة في تويوتا كامري هو ناقل أوتوماتيك، كما أن السيارة لم تقطع أي مسافات من قبل لأنه جيدة ولم تستعمل واللون المتوفر للسيارة هو اللون الفضي وهي من النوع سيدان، تعرضها الشركة بمبلغ مالي كاش 119.600 ريال سعودي، كما أن السيارة عليها ضمان 3 سنوات بالإضافة إلى أن تمويل السيارة متوفر لدى الشركة وللتواصل الاتصال على 0553338096.