تخفيض سعر هوندا أكورد EXL موديل 2021 لأكثر من 13% شامل الضريبة، نتحدث اليوم عن سيارة عملية واقتصادية ولكنها لا تخلو من التصميم الفاخر والتجهيزات المميزة وهي اكورد 2021 فئة ايه اكس ال. تعتبر تلك الفئة هي الرابعة من بين إصدارات اكورد لعام 2021 ولا تسبقها في التجهيزات سوى فئة سبورت المعروفة، وتتميز بمحرك اقتصادي من الطراز الأول ذو تقييم ممتاز بلس ويمشيك مسافة 18.4 كيلومتر لكل لتر. لذا دعونا نتعرف معكم على أبرز مواصفات وتجهيزات هوندا اكورد ايه اكس ال 2021، كما سنكشف لكم عن خصم على سعر السيارة يصل إلى 13% من شركة عبد الله هاشم المحدودة للسيارات.

تخفيض سعر هوندا أكورد EXL موديل 2021

تتميز السيارة كما ذكرنا بماكينة اقتصادية أربع اسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 198 حصان، وهي نفس الماكينة الموجودة في فئتي ال اكس واي اكس، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات والقير أوتوماتيكي CVT. وصل سعر هوندا اكورد موديل 2021 فئة EXL إلى 120 ألف وتسعمائة ريال ضمن تخفيضات السيارت بمعارض شركة عبد الله هاشم المحدودة، وذلك بدلا من 139 ألف و35 ريال مع العلم أن السعر شامل الضريبة والخصم يصل إلى حوالي 18 ألف ريال.

تتفوق فئة ايه اكس ال عن الثلاث فئات التي تسبقها بالعديد من التجهيزات الداخلية والخارجية المميزة، فهي تأتي بجنوط مقاس 17 إنش، شبك امامي من الكروم، إضاءات ليد أمامية مع كشافات ضباب أمامية، وبالمثل إضاءات ليد خلفية مع كشافات ضباب خلفية، عدد أربعة حساسات خلفية. تتميز تلك الفئة أيضاً بوجود إيرباقات أمامية وجانبية يصل عددها إلى 8، عدد 5 أحزمة أمان للسائق وجميع الركاب، نظام مكابح مانع للانغلاق وتحكم في الانزلاق بالاضافة إلى حساس كفرات.

اكورد 2021 فئة ايه اكس ال

يتميز التصميم الداخلي لهوندا اكورد فئة Ex-l بمقاعد مخمل وزجاج كهرباء، عجلة قيادة ذكية مكسوة بالجلد يمكن التحكم من خلالها في تفعيل البلوتوث وتشغيل الوسائط، كما يمكن التحكم من خلالها في نظام تثبيت السرعة من حيث التشغيل أو الإيقاف. تتميز تلك الفئة أيضاً بإمكانية الدخول الذكي، زر لتشغيل المحرك بدون مفتاح، مكيف أوتوماتيك، منافذ متنوعة لأغراض الشحن والطاقة وغيرها من المواصفات في هوندا أكورد ايه اكس ال موديل 2021.